Ученые показали, как можно создать вторую Землю 6 27.12.2016, 14:01

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Разработана технология, чтобы превратить Марс, Венеру или спутники Солнечной системы в пригодные для жизни людей территории.

Человечество так быстро тратит земные ресурсы, что вопрос колонизации других планет или спутников с каждым днем становится все актуальнее. Однако рядом с Землей нет подходящих планет с необходимыми для жизни людей условиями.

Поэтому остается единственный вариант – терраформирование, что подразумевает изменение климатических условий других планет. Так какие же планеты или спутники Солнечной системы лучше всего подходят для колонизации?

Ответ на этот вопрос вы узнаете, посмотрев новый выпуск познавательной передачи Life Noggin, перевод которого подготовило издание naked-science.ru.