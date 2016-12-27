Молодежь БНФ потребовала законодательно запретить коммунизм в Беларуси 3 27.12.2016, 14:12

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Трибунал над коммунистической идеологией и ее полный запрет возможен даже на основании сегодняшних законов.

Об этом говорится на сайте организации «Молодежь БНФ».

Еще вчера мы запустили акцию # Я_Беларусь, как она начала набирать популярность не только среди белорусской молодежи (что еще раз подчеркивает адекватность белорусского молодежи и маргинальность коммунистической партии в Беларуси), но и среди представителей молодежной организации коммунистической партии, которые прочитали новости о нашей акции, признали ошибочность своих действий и стали активно использовать наш хэштег и называть себя частью Беларуси.

Это показывает их идейную неустойчивость, отсутствие критического мышления, а также политическую шизофрению. Мы могли бы сказать, что это наша маленькая победа и в головах этой обманутых молодежи со стороны маргинальных коммунистов начались изменения, но мы видим угрозу в самом существовании таких организаций.

Понятно, что большинство членов этой организации являются обычными приспособленцами и при первой же возможности изменят свой курс, но их бредовые идеи могут увидеть нормальные, образованные и адекватные жители нашей страны.

Коммунистическая партия Республики Беларусь целенаправленно обманывает белорусов и особенно белорусскую молодежь, отрицает факт существования репрессий против собственного народа, подменяет историю и строит свою политику не вокруг Республики Беларусь, а вокруг не существующего государства под названием СССР.

Мы, патриотическая молодежь страны, требуем от Министерства юстиции и Генпрокуратуры Республики Беларусь:

1) Проверить деятельность Коммунистической партии Республики Беларусь и определить, не подпадает ли эта деятельность под статью 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленные в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

2) Начать дело и провести судебный трибунал над коммунизмом на основании 127 (геноцид) и 128 (преступления против безопасности человечества) статей УК РБ, так как существование этой идеологии в нашей стране невозможно и направлено на подрыв национальных интересов Беларуси и до сих пор не дана оценка их действиям (хочется напомнить, что над нацизмом трибунал прошел, а коммунисты оставили после себя не меньше жертв, но осуждены не были)

Более того, коммунистическая идеология погубила и сломала тысячи судеб не только в СССР, но и по всему миру (Западная Европа, Африка, Азия). История уже давно поставила знак равенства между коммунизмом и нацизмом, но в нашей стране еще не была дана оценка этому на государственном уровне.

Почему существование коммунизма в Беларуси значительно более опасно, чем в Европе и потому требует противодействия и осуждения?

1) Кроме всех преступлений, которые сделали советские коммунисты есть самое основное - геноцид собственного народа (по разным оценкам, людей уничтожено было больше, во второй мировой войне). Создание систем концлагерей ГУЛАГа - куда сажали советских людей в том числе и наших белорусов. Сколько белорусов убили и уничтожили коммунисты? Сколько погубили интеллигенции? Как нет такой семьи в Беларуси, в которой не знали бы ужасов второй мировой, так и нет семьи, в которой не знали бы ужасов советского коммунизма.

2) Наша страна совсем недавно вырвалась из этой красной чумы 20 века и для становления нации коммунистическая идеология является прямой угрозой.

3) Никто, кроме коммунистов, не отрицает политического плюрализма. Именно поэтому возможное существование левых сил в парламентах Европы.

Такая идея озвучивалась не один раз, но почему такое противодействие оно всегда получала? Ответ очень прост, так как часть бизнесменов и власти являются бывшими представителями коммунистов и комсомола, которые продолжают продвигать эту идеологию, чтобы дурить народ и лишить его будущего.

Результат: В Европе возможно существование коммунистических партий, но не в нашей стране. Коммунистическая партия вобрала в себя слишком много плохого и разочаровывает нынешнее поколение. Поэтому только после суда над коммунистической идеологией мы сможем двигаться дальше и строить нашу сильную и независимую страну!