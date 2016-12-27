Лукашенковский флаг развернули вверх ногами даже в космосе 14 27.12.2016, 14:38

Изображение: ОНТ / vk.com

Сегодня красно-зеленый флаг уже второй раз оказался перевернут.

Красно-зеленый флаг был развернут в основном модуле российского сегмента Международной космической станции «Звезда». Там космонавты проводят большую часть рабочего времени. Именно в этом модуле Олег Новицкий живет, сообщает tut.by.

Снимок был сделан в условиях невесомости. Относительно космонавта и фотографа флаг оказался перевернут. Также фотографией космонавт поздравил белорусов с наступающим Новым годом. В ближайшее время он обещает поделиться с земляками и видеокадрами с орбиты.

В 2012 году Олег Новицкий уже летал в космос в качестве командира дублирующего экипажа космического корабля «Союз ТМА-04М». Тогда он тоже разворачивал белорусский флаг в невесомости.

Изображение: sb.by

Напомним, Олег Новицкий — уроженец Червеня и гражданин России. В космосе он представляет госкорпорацию «Роскосмос». На МКС космонавт отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции.

Как сообщал сайт charter97.org, похожий казус произошел в столице. В частности, там лукашенковский флаг повесили вверх тормашками над администрацией Центрального района Минска.