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Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию Совбеза ООН

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  • 27.12.2016, 14:31

Эта мера отразится на посольствах этих стран в Израиле и визитах высокопоставленных чиновников.

Израиль решил временно ограничить связи со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции. Об этом заявил официальный представитель МИД Эммануэль Нахшон, передает РИА «Новости».

По его словам, эта мера затронет такие сферы, как взаимодействие министерства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников.

«Мы временно ограничиваем некоторые связи. Я имею в виду, что мы временно ограничиваем работу здесь с посольствами стран, которые голосовали против Израиля, и собираемся ограничить визиты высокопоставленных чиновников в Израиль и из Израиля в эти страны», — отметил он.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «агрессивный ответ» на резолюцию ООН.

Резолюция СБ ООН № 2334, осуждающая израильские поселения на палестинских территориях и требующая их освободить, была принята 23 декабря при поддержке 14 членов, включая Россию, Украину и Китай. США воздержались от голосования.


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