Работница «Беларуськалия» получила тяжелые травмы в рождественскую смену? 1 27.12.2016, 14:49

Фото: kali.by

Администрация предприятия тщательно скрывает этот факт.

Как сообщил charter97.org знакомый с ситуацией читатель, трагедия произошла на 1-м рудоуправлении.

«На СОФ 1 РУ на отделении дробления скрывают еще одну производственную травму», - написал читатель.

Про первый подобный случай читатели уже нам сообщали ранее.

В воскресение 25 декабря на наклонной конвейерной галерее получила травмы Царик Анна Аркадьевна. «Вчера в ночную смену она не вышла, находится на больничном, возможно у нее переломы рук или руки, может еще что-то, все очень тщательно скрывают, так как это был выходной и было немного людей, ее по-тихому отправили домой или отвезли», - написал читатель.

Он также сообщил, что работница, пострадавшая в прошлый раз, стала оформлять производственную травму, но руководство всячески препятствует этому, затягивает расследование, путает ее.

«Кстати после прошлого репортажа charter97.org здесь такой разнос был!

Начальника этого отделения хотели под увольнение, но видно у него какие-то связи хорошие, пока работает», - сообщил читатель.