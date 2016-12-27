«Основания сейчас будут»: витебские активисты поймали милицию на беспределе 13 27.12.2016, 15:04

Волонтеры «Хрюша против» намерены через прокуратуру найти управу на прапорщика, проводившего задержание.

После рейда в магазин №139 «Веста» в Витебске один из волонтеров движения «Хрюша против. Беларусь» был задержан сотрудниками милиции. Движение нацелено на выявление фактов торговли некачественными продуктами.

Вечером 22 декабря молодому человеку, который вышел из магазина, было предложено проехать в отделение милиции для выяснения его личности.

Когда активист попытался выяснить причину задержания, прапорщик милиции заявил: «Основания сейчас будут»!», сообщает nn.by.

После краткой перепалки с остальными волонтерами и покупателями магазина, милиционерам удалось увезти парня в Первомайский РОВД Витебска.

После установления личности волонтера в Первомайском РОВД его сразу же отпустили. На прапорщика милиции, который задержал молодого человека, волонтеры написали заявление начальнику РОВД за неправомерные действия, об этом сообщается в группе движения «Хрюша против. Беларусь». Также они намерены жаловаться в прокуратуру.