В Сейме Литвы создана группа «За демократическую Беларусь» 27.12.2016, 15:25

Для Литвы жизненно важно, чтобы соседняя Беларусь была независимой и демократической страной.

В Сейме Литвы нового созыва создана депутатская группа «За демократическую Беларусь», в которую вошли 18 депутатов из разных фракций.

Возглавил группу депутат Лауринас Кашчюнас. Эмануэлис Зингерис избран заместителем. Оба принадлежат к фракции литовских консерваторов. Однако в группе есть и представители правящей коалиции, из партии крестьян-зеленых и социал-демократов. В группу вошли два бывших премьер-министра Литвы Андрюс Кубилиус и Гедиминас Киркилис, экс-министры обороны Раса Юхнявичине, иностранных дел Аудронюс Ажубалис.

Вот как прокомментировал сайту ucpb.org создание группы ее председатель Лауринас Кашчюнас:

«На недавних литовско-белорусских межпартийных консультациях, прошедших в Сейме Литвы, было высказано предложение, чтобы группа «За демократическую Беларусь» продолжила свою деятельность в новом Сейме. Так что мы стараемся, чтобы наши слова не расходились с делами. Группа открыта для сотрудничества и взаимодействия с гражданским обществом Беларуси, с нашими политическими партнерами. Для Литвы жизненно важно иметь Беларусь не просто как соседа, а как демократическую, независимую страну. Мы разделяем оценки, сделанные миссией БДИПЧ ОБСЕ касательно итогов парламентской компании в Беларуси. К сожалению, в Беларуси нет легитимного парламента, но мы готовы взаимодействовать с теми, для кого выборы – это ценность».

Как ранее сообщал сайт charter97.org, на парламентских выборах в Литве победил «Союз крестьян и зеленых», возглавляемый Рамунасом Карбаускисом. Партия получила в новом парламенте 56 мандатов.