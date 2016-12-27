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В Эстонии на пляже нашли загадочное существо

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  • 27.12.2016, 15:21

Существо не похоже ни на один известный науке вид животного.

На пляже Пирит у Таллина нашли странный труп животного, неизвестного науке. На месте происшествия собралась большая толпа людей, которые с удивлением рассматривали странное создание, сообщает cikavosti.com.

Существо не похоже ни на один известный науке вид животного. Труп существа отправили на исследование в надежде, что наука сможет дать ответ, что же за мутант был выброшен на эстонское побережье.


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