Новый корпус реактора БелАЭС направят на экспертизу 27.12.2016, 15:32

Необходимость проверки возникла после аварийной ситуации при транспортировке оборудования.

Новый корпус реактора белорусской АЭС пройдет техническую экспертизу. Необходимость в этом возникла после происшествия в Толочинском районе, где в ночь с 25 на 26 декабря во время транспортировки по железной дороге на одной из станций была затронута опора контактной сети (утверждается, что ее коснулся защитный металлический транспортный кожух).

Как информирует БелТА со ссылкой на пресс-службу Республиканского унитарного предприятия "Белорусская атомная электростанция", тщательную экспертизу, "в соответствии с действующими нормами и правилами", проведут по прибытии корпуса на площадку строительства станции в Островецком районе.

Сообщается, что транспортировка нового корпуса реактора из России проходит по железной дороге в сопровождении представителя завода-изготовителя "АЭМ-технологии". Официально заявлено, что после происшествия в Толочинском районе повреждений на корпусе реактора не выявлено.

Белорусская сторона потребовала у российской стороны заменить первый корпус реактора после происшествия, случившегося на строительной площадке АЭС в июле. Многотонная металлическая конструкция "соскользнула на грунт" с высоты нескольких метров. Также утверждалось, что повреждений на корпусе нет, но белорусская сторона выразила желание его заменить на новый.