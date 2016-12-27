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СМИ раскрыли обстоятельства падения Ту-154

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  • 27.12.2016, 15:50
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В момент катастрофы воздушное судно летело с сильно задранным носом.

Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший катастрофу близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо на скорости более 500 километров в час. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

В момент катастрофы воздушное судно летело с сильно задранным носом, уточнил собеседник агентства. «Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа», — сказал он.

«По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час», — продолжил источник.


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