Ученые назвали 9 способов избавиться от любых проблем со сном 1 27.12.2016, 15:59

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Если колыбельные и ромашковый чай уже не помогают, на помощь придет наука.

Всем иногда нужно укрыться теплым одеялом, уткнуться в подушку и хорошенько выспаться. Вот только бешеный ритм, вечные переживания и проблемы со здоровьем не всегда нам это позволяют. Если колыбельные и ромашковый чай уже не помогают, на помощь придет наука!

Издание AdMe.ru поделилось научными советами, как побороть надоевшую бессонницу в кратчайшие сроки. Спите с удовольствием!