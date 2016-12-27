«Над исполкомами наших городов будет реять бело-красно-белый флаг» 2 27.12.2016, 16:09

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Фото: charter97.org

«Молодой фронт» призвал в новогоднюю ночь выйти на площади всех городов с национальной символикой.

Об этом написал лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

«Есть только один способ сделать так, чтобы над исполком наших городов реял правильный флаг - мы должны поднимать его повсеместно и на всех мероприятиях!

Ближайшее мероприятие - праздничные новогодние гуляния. Предлагаем всем патриотам в новогоднюю ночь выходить на улицы своих городов под бело-красно-белым флагом - поздравлять друг друга, фотографироваться - и выкладывать фотографии в соцсети с хэштегом #бчб2017.

В Минске праздничное бело-красное-белое гулянье начнется в 23:45 на пл. Кастуся Калиновского (Октябрьской).

Бери свой флаг и вздымай его над народом! Ведь есть только один способ, чтоб не фотографировать исполкомы с перевернутым красно-зеленым флагом - поднять над Беларусью наш свободный, смелый - родной бело-красно-белый флаг!»