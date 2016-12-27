Сбивший женщину начальник ГАИ может получить семь лет колонии 15 27.12.2016, 16:17

3,318

АНДРЕЙ ВОЛКОВЫЦКИЙ

ФОТО: INTEX-PRESS.BY

Сегодня предъявлено обвинение бывшему руководителю ГАИ Барановичей.

Управлением Следственного комитета по Брестской области предъявлено обвинение бывшему руководителю ОГАИ Барановичского ГОВД, пишет naviny.by.

Обвинение предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

«В рамках разбирательства назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы, исследования радиоэлектронных устройств, проводится анализ телефонных соединений обвиняемого. По результатам следственного эксперимента определена конкретная видимость пешехода с места водителя автомобиля Opel Zafira, которая составила 3 секунды до момента наезда», — отметила официальный представитель УСК Марина Дранькова.

По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Конкретные данные будут установлены по завершению исследований.

Расследование уголовного дела продолжается. Остается добавить, что санкцией данной статьи предусматривается наказание до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, глава ГАИ Барановичей, который сел за руль пьяным и насмерть сбил женщину-пешехода, отстранен от должности и находится в СИЗО.