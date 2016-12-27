Необычная фотография озадачила пользователей Сети 14 27.12.2016, 16:26

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Интернет-пользователи в течение трех дней писали комментарии, пытаясь разгадать загадку.

В Сети часто становятся популярны визуальные ребусы на фотографиях, где что-то пошло не так. Вот еще один: куда пропали ноги девушки в центре?

На диване сидят пять девушек, но у них отчетливо видны только четыре пары ног. Где еще одна — на первый взгляд сказать непросто, отмечает tut.by.

Этот снимок опубликовал пользователь Reddit под ником jr0d7771. Пользователи площадки на протяжении трех дней предлагали свои варианты разгадки — собралось более 400 комментариев. Среди возможных ответов — инвалидность девушки или ее принадлежность к «диванокентаврам».