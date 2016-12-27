Активист профсоюза РЭП: Реальная зарплата рабочих сейчас – 150-300 рублей 5 27.12.2016, 16:32

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Фото: tut.by

Власть посадила страну в «машину времени» и на полную мощность включила задний ход.

Об этом активист профсоюза РЭП из Мозыря Павел Ноздря написал на сайте praca-by.info.

Статистика упрямая вещь. Как ее не искажай, но даже невооруженным глазом видно, что белорусская экономика катится по наклонной. В то время как Национальный статистический комитет отчитался, что за ноябрь 2016 года средняя зарплата рабочих и служащих составила 718,9 рубля, в регионах люди на самом деле получают в среднем по 300 рублей.

Например, в ЖКХ рабочие, занимающиеся уборкой домов и придомовых территорий, за уборку двух домов в 2013 году получали порядка 3-х миллионов белорусских рублей в месяц, или 300 рублей новыми. А сегодня, убирая 4 дома, они получают 170-180 рублей. А на Мозырской фабрике художественных изделий рабочие не получают даже минимальной заработной платы. Там получка составляет в среднем 150 рублей в месяц.

Реальная заработная плата падает, и даже Белстат признает, что уровень денежных доходов населения в первом полугодии 2016 года составил всего лишь 91,1% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

А если посмотреть статистику изменения заработной платы по областям, можно сделать вывод, что скоро мы докатимся до уровня 1994 года.

А покупательская способность среднедушевых располагаемых доходов населения приблизилась к уровню 2005 года.

Правительство ввело налог на безработицу, при этом доведя экономику страны до состояния кризиса. Количество убыточных предприятий и предприятий-банкротов растет. Суды не справляются с количеством дел о банкротстве, общее количество которых, находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 01.12.2016, составило 3071 дело. Из них количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций частной формы собственности – 2976, то есть 97%.

В Мозырском районе уже целый ряд предприятий проходит процедуру банкротства. Среди них один из восьми крупнейших государственных производителей крепкого алкоголя «Мозырский спиртоводочный завод», ОАО «Мозырский авторемзавод», ОАО «Мозырьдрев». ОАО «Мозырьпиво» повторно подавало документы на признание его банкротом. Один из гигантов региона ОАО «Мозырьпромстрой», а для мозырян по старой памяти по-прежнему «Трест №6», тоже находится на грани банкротства.

Не лучше обстоят дела и у предприятий с частной формой собственности. Так в ООО «Лотос» работало 1300 человек, рабочие получали по 15-25 миллионов зарплаты. Но после вмешательства в работу предприятия силовых ведомств и возбуждения уголовного дела в отношении руководства компании за нарушение порядка закупок импортной техники на предприятии осталось работать 300 человек, а зарплата упала до 4-х миллионов. ЧТУП «Серж Ловинит» признано банкротом. ИП находятся на грани выживания из-за падения покупательской способности населения. Все больше и больше ИП предпочитают прекращать деятельность, так как практически все доходы уходят на уплату налогов и аренды.

Подводя итоги, действительно можно констатировать, что Беларусь уверенными шагами движется назад в прошлое.