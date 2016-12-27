Авиационный эксперт: На борту Ту-154 произошло что-то неординарное 6 27.12.2016, 16:44

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Несмотря на отказ ФСБ рассматривать версию о теракте, некоторые эксперты придерживаются другого мнения.

Обломки разбившегося накануне в Черном море неподалеку от аэропорта Сочи самолета Ту-154 наконец найдены. Приборы кораблей, участвующих в поисковой операции, также, возможно, засекли на дне фюзеляж потерпевшего катастрофу авиалайнера. Среди наиболее вероятных причин катастрофы официальные лица по-прежнему называют техническую неисправность или ошибку пилотирования. Тем не менее, эксперты, опрошенные Радио Свобода, считают, что версию теракта исключать рано и, в любом случае, погибших в катастрофе людей нужно считать очередными жертвами российской военной операции в Сирии.

О том, почему российская власть поспешила отвергнуть версию теракта, говорит авиационный эксперт Вадим Лукашевич:

– На данный момент расследования, когда происходит сбор первичных улик и сведений, нельзя исключать ни одну версию, какой бы маловероятной она ни казалась, – вплоть до прямого попадания в самолет метеорита. И только потом, по мере появления фактов, экспертиз, доказательств, можно отсекать маловероятные версии и сосредоточиться на основных. Поэтому само по себе резкое отрицание версии теракта – это в данном случае моветон. Это может говорить о том, что расследование уже изначально пошло не по объективному пути.

– Почему российская власть начала сразу отрицать версию теракта?

– Потому что это самая плохая для нас версия, которая имеет большие политические последствия. Более того, это стопроцентно тогда будет привязано к сирийским событиям. Если, допустим, это теракт, то это фактически третий "счет" после убийства посла, который нам предъявлен за Сирию и Алеппо. Первым был А-321 с нашими туристами, взорванный над Синаем. И если рассматривать все случаи, то получается очень плохая тенденция. Тогда самолет вылетал из Шарм-эль-Шейха, это аэропорт с достаточно дырявой системой безопасности. Мы до последнего не признавали случившееся терактом, хотя это было понятно уже всем. Уже заявили об этом все основные правительства, основные разведки. Американцы подтвердили, что была заметна вспышка со спутника. Уже египтяне все это понимали, сняв директора аэропорта, начав чистку среди служб безопасности.

Мы это де-факто уже понимали, потому что срочно вывозили 80 тысяч туристов оттуда. Но официально признать, что это теракт, мы решились только спустя две с лишним недели. И при этом в первые дни мы никак не могли найти президента, он просто пропал куда-то. Тогда бомбу подложили на территории чужого аэропорта. Посла нашего застрелили в Турции, убил турецкий сотрудник безопасности, имеющий оружие, в тот момент система безопасности тоже была не наша. А если предположить, что крушение самолета в Сочи – это теракт, то ситуация кардинально меняется. Это военный борт, он вылетел с военного аэродрома, дозаправился в Сочи – это из современных российских аэропортов с наилучшей системой безопасности, с учетом того, что там рядом и Кавказ, и Олимпиаду проводили. Если это теракт, то уже не рядовой: просто какой-то террорист-смертник или фанатик-одиночка его бы не смог подготовить.

– Если развивать версию теракта – это скорее ракета, попавшая в самолет, или взрыв на борту?

– Теоретически возможна и ракета. Но даже в этом случае у летчиков все равно было бы время как-то среагировать. Ракета бы влетела в хвост самолета и вырубила один двигатель, ну – два. Но все равно у летчиков было бы какое-то время. Здесь же, по крайней мере, как нам известно из публичного информационного пространства, летчики ничего не успели передать вообще. Самолет просто исчез. Значит, было такое воздействие, когда летчики по каким-то причинам либо не смогли, либо не успели среагировать, даже нажав на аварийную кнопку. А это нам говорит о том, что было что-то совершенно неординарное на борту.

– Эксперты сейчас с нетерпением ждут расшифровки черных ящиков. Вы говорите, что российской власти очень невыгодна версия о теракте. Власть будет это тщательно скрывать. А возможно ли сфальсифицировать информацию из "черных ящиков", не донести ее до общественности?

– Конечно, возможно. Но фальсифицировать "черные ящики" и не нужно. Почему? Ведь этот ансамбль, который летел, плюс высокопоставленные генералы, военнослужащие – все военнообязанные. Здесь просто не надо ничего фальсифицировать. Здесь просто можно повесить гриф "секретно", и все! Реальную причину будет знать очень ограниченный круг лиц. А для нас с вами Минобороны проведет очередной брифинг. Мы знаем, как они их проводят. Если вспомнить брифинг по малайзийскому "Боингу" 24 июля 2014 года, так там вообще не было ни одного слова правды. И они спустя год или полтора сами на следующем брифинге это признали. Сначала они утверждали, что рядом находился самолет Су-25. Потом сказали, что не было. Они врут на ходу как дышат! Поэтому здесь очень легко скрыть правду, – считает Вадим Лукашевич.

О причинах крушения Ту-154 рассуждает летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин:

– Нужно найти хотя бы просто речевой информатор, изучить переговоры внутри кабины, тогда все будет понятно. Все-таки в этом самолете как минимум пять человек находятся в одной кабине, из их переговоров все станет ясно. Они уже все знали, раз начали разворачиваться. Но пока вопросов больше, чем ответов. Почему шасси отскочило? Это значит, они выпускали шасси. Значит, они готовились идти на посадку. Значит, они понимали, что происходит какая-то чрезвычайная ситуация!

Что касается самолета, то эта машина соответствует целям и задачам таких полетов. Этот самолет не летал по 15-16 часов в сутки, он выполнял рейсы три раза в неделю, у него был налет 7 тысяч часов. Это новая машина, по сути дела, хоть ей и 33 года. Возраст в авиации ни о чем не говорит. После капитального ремонта он полностью прозванивается, простукивается. Ту-154 – хорошие машинки с идеальной аэродинамикой. Да, это третье поколение, оно отличается от современного четвертого тем, что этими самолетами управляют пилоты, а новыми самолетами управляет компьютер, а пилот уже управляет компьютером, да и то на 20 процентов. Поэтому там почти исключен человеческий фактор. А вот на старых машинах, третьего поколения, его исключить нельзя. Возможно, катастрофа – следствие нескольких наложившихся ошибок.

– Насколько правдоподобной вам кажется версия теракта?

– Мы живем в такой ситуации, что она в любом случае правдоподобна. Шага мы не можем сделать без мысли о теракте, к сожалению. Ее надо рассматривать обязательно. Специально обученные люди должны это расследовать.

– А вообще у российских летчиков есть какие-то инструкции – как себя вести, если вы вдруг заподозрили, что на борту готовится теракт?

– Существуют общие инструкции. Раньше они были едины для всех авиакомпаний, сейчас в каждой авиакомпании свои инструкции. Там говорится, что нужно принять все меры для безопасного полета. Надо возвращаться, надо соглашаться на все предложения. Все агрессивные действия в полете запрещены однозначно. Главная цель – это безопасность пассажиров, – рассказал летчик Вадим Базыкин.

Главный редактор издания "Авиа.ру" Роман Гусаров полагает, что о причинах аварии говорить пока рано, но напоминает, что большинство инцидентов и катастроф, связанных с Ту-154, происходили из-за ошибок пилотов:

– Самолет Ту-154 имеет давнюю и славную историю. Он впервые взлетел в 1968 году и с тех пор стал, по сути, нашим флагманом или главными крыльями советской гражданской авиации. За годы его эксплуатации все возможные технические вопросы, проблемы и недоработки были ликвидированы. И, как говорят эксперты, его конструкция настолько "вылизана", что никаких неизвестных моментов его эксплуатации уже не существует. Поэтому этот самолет достаточно надежно эксплуатировался и эксплуатируется до сих пор. Это как раз и говорит о том, что самолет доказал свое право на существование. Если у самолета есть какие-то серьезные конструкторские недоработки, технические недостатки, то такой самолет быстро сходит с арены. Удачные конструкции летают десятилетиями.

К слову, об этом немногие знают, но знаменитый самолет "Боинг-747 Jumbo", двухэтажный, всего лишь на год моложе Ту-154. И этот самолет тоже до сих пор летает, более того, модернизируется и производится серийно. Другое дело, что самолет Ту-154 уже серийно не производится, поскольку аэродинамическая схема этого самолета не позволяет дальше удовлетворять современные требования по экологии, по выбросам вредных веществ в атмосферу, по шуму на местности, по экономичности. Поэтому производство этого самолета было завершено, но никак не потому, что ему так много лет. Если бы эти вышеназванные вопросы можно было бы решить, то он бы и дальше модернизировался и находился в серийном производстве.

– А какова история аварийности Ту-154?

– В истории Ту-154 было достаточное количество и аварий, и катастроф. Конечно же, нужно считать не просто их количество, а количество катастроф в пересчете на общий налет этого самолета. Если самолет не летает, то, конечно же, с ним не происходят катастрофы. И наоборот, чем больше самолетов в эксплуатации, чем интенсивнее они летают, тем более вероятность возникновения того или иного инцидента, случая, аварии или катастрофы. Если вы посмотрите на ретроспективу предыдущих 15 лет, то мы увидим, что все катастрофы, которые происходили с этим самолетом, никоим образом не были связаны с его техническим состоянием или с самой конструкцией самолета. Практически всегда это был человеческий фактор – ошибка в эксплуатации, ошибка в пилотировании, ошибка в принятии решений, рассказал авиаэксперт Роман Гусаров.

О том, почему российская власть не хочет рассматривать версию о теракте на самолете, летевшем в Сирию, и о дальнейших последствиях российского участия в этом военном конфликте Радио Свобода рассказал политик Леонид Гозман:

– Почему они отказываются от версии теракта? Понятно почему, потому что тогда это жертвы войны. Когда-то Верховный главнокомандующий сказал, что "это совершенно замечательные учения". Когда мы входили в Сирию, говорилось, что жертв там не может быть по определению, потому что мы бомбим с какой-то большой высоты. А у террористической группировки "Исламское государство" (запрещенной в России. – РС) нет соответствующих ракет. И что это будет "абсолютно безопасная прогулка". Я помню первый репортаж с нашей военной базы там, как очаровательная, очень симпатичная молоденькая девочка-повариха рассказывала, что она готовит летчикам оладушки. Все это было очень трогательно и мило. А я думал – а что будет, если эту базу захватят бандиты? Потому что, как ни относись к нашей власти, группировка "Исламское государство", конечно, бандиты – так вот, если они захватят эту базу, что будет с этой девочкой? Но говорили, что жертв не будет. Если это теракт, то уже к имеющимся жертвам войны, а их уже под 300, если считать самолет над Синаем, добавляется еще почти 100 человек. Естественно, они этого не хотят. Поэтому они будут отбиваться от этой версии.

– А у вас есть ответ на вопрос – для чего Владимиру Путину эта война?

– Я думаю, что он уже так долго у власти, что решил очень многие проблемы. Он решил свои личные проблемы. Он наладил систему жизни в стране так, как он считает правильной. Мне это не нравится, но ему это нравится, по всей вероятности, и т. д. После такого долгого пребывания у власти его главной задачей становится остаться в истории. Мне кажется, что он хочет остаться в истории как человек, который возглавил антиамериканский мировой фронт, который был великим геополитическим деятелем, и собирателем русских земель, и строителем русского мира, и Россия при нем снова стала великой мировой державой, и он что-то вроде Петра или Екатерины. Я думаю, что он видит себя в этом ряду. Это совершенно ужасно, разумеется. Возможно, Сирия была выбрана для проведения маленькой победоносной войны, для сплочения населения.

Обратите внимание, "инъекция Крыма" уже давно перестала действовать. Когда Крым был присоединен к РФ, то у подавляющего большинства населения России был праздник по этому поводу. Сейчас люди все равно считают присоединение Крыма правильным, это никуда не делось, но радость ушла, уступила место озлоблению, ощущению изоляции, ненависти ко всем.

– А каковы могут быть последствия участия России в войне в Сирии?

– Кроме взрывов и гибели людей? Дело в том, что война в Сирии подстегнула гонку вооружений куда серьезней, чем захват Крыма. Сирия – это уже совершенно другое. Одной из причин краха Советского Союза было то, что он не выдержал гонки вооружений.

Сейчас мы опять в нее втянулись. В этом смысле вариант распада страны – это не просто какая-то безумная страшилка, а, мне кажется, один из реальных вариантов развития событий. Конечно, война в Сирии подталкивает к распаду. Кроме того, есть и масса других последствий. Поскольку если власть теряет свои позиции, то естественная ее реакция на это – усиление репрессий, – считает Леонид Гозман.