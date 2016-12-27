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Американский физик подсчитал количество снежинок в мире

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  • 27.12.2016, 16:51
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Джон Нельсон из Аризоны занимается исследованием снега уже много лет.

Американский физик подсчитал возможное количество снежинок в мире

Каждая снежинка уникальна, и в мире их существует бесчисленное множество – эти истины известны каждому человека с детства.

Однако американский физик Джон Нельсон не удовлетворился таким простым ответом и решил подсчитать предельно допустимое количество всех снежинок в мире.

Результатам его работы посвятили отдельную статью в последнем номере журнала Popular Mechanics (перевод – blog.rabota.ua).

По мнению Нельсона, который основывается на научном подходе, общее количество снежинок во всем мире можно изобразить как единицу, сопровождаемую 768 нолями. Если быть точным, число это выглядит так:

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000.

Нельсон занимается исследованием снега уже много лет. В прошлом он работал ассистентом профессора в Унирвеситете Аризоны, где преподавал атмосферные науки. Сейчас он читает лекции в Университете штата Вашингтон. Также Нельсон является автором научно-популярной книги «История снега» и ведет блог о своих «снежных открытиях».


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