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Белорусы будут отдавать за коммуналку всю зарплату?

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  • 27.12.2016, 16:57
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Фото: tut.by

Власти планируют в 2018 году полностью отказаться от субсидирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Это следует из программы социально-экономического развития Беларуси до 2021 года, сообщает finmarket.ru.

Согласно программе, с 2019 года планируется проведение тарифной политики, предусматривающей поддержание 100-процентного уровня возмещения населением этих затрат.

Наряду с этим, предусматривается внедрение экономически обоснованного механизма пересмотра цен (тарифов) на энергоресурсы для потребителей в условиях изменения факторов внешней и внутренней конъюнктуры (переход на формульное тарифообразование).

Часть финансовых средств, полученных от увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, будет направляться для снижения тарифов для предприятий реального сектора экономики.

Документ также предусматривает совершенствование тарифной политики в сфере электроэнергетики.

Кроме того, будет пересмотрен и оптимизирован перечень потребителей, осуществляющих расчеты за электроэнергию по дифференцированным по временным периодам тарифам.


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