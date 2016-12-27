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Маккейн призвал НАТО настроиться на агрессивное поведение России

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  • 27.12.2016, 17:09
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Джон Маккейн
Фото: Reuters

Сенатор-республиканец уверен, что российские спецслужбы занимались хакерством во время выборов в США.

Для многих избрание президентом США Дональда Трампа стало неожиданностью, но отношения НАТО – США останутся прочными, заявил на пресс-конференции во вторник в Таллине глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн. По его словам, нужно настроиться на агрессивное поведение России, пишет interfax.by.

Затронув вопрос о кибербезопасности, он выразил мнение, что «нет сомнений, что русские занимались хакерством, но еще следует выяснить, повлияла ли, например, деятельность российских хакеров на итоги президентских выборов».

Сенатор не уверен, что избранный президент Дональд Трамп намерен отменить санкции в отношении России.

«Неясно, попытается ли новый президент отменить санкции. Сегодня в этом нет уверенности», - сказал Маккейн.


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