«Тунеядцы» — властям: Ни копейки не дадим 20 27.12.2016, 17:31

Белорусы и правозащитники массово включились в борьбу против незаконного декрета.

Официальные лица объявили перерыв для изъятия денег в связи с внесением изменений в декрет №3, но поток «писем счастья», как в народе окрестили уведомления из налоговой инспекции, в последнюю неделю возрос. Возможно, государственные органы уже не контролируют процесс.

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек направил обращение на имя главы президентской администрации Натальи Кочановой и премьер-министру Андрею Кобякову с предложением «не вносить изменения в декрет президента №3, а ввести мораторий на применение декрета №3».

Беларуская праўда совместно с правозащитным центром «Правовая помощь населению» ведет мониторинг обращений граждан, которым оказывается правовая помощь.

Услышит ли государство крик беларусов, которых действия правительства вогнали в отчаяние? Или же «народец» беларускому руководству нужен только для очередных «элегантных побед»?

Татьяна Р.:

«…Муж погиб и его пенсия прекратилась. У меня 20 лет трудового стажа. Осталась я с несовершеннолетним ребёнком, жили впроголодь. Кто нам помог, и кто что дал? В прошлом году моя дочь 9 месяцев искала хоть какую-нибудь приличную работу. Поступающие предложения были просто унизительными и по зарплате, и по сути. А вчера прислали извещение, на котором нет ни подписи, ни печати, но хотят денег. Ни копейки не дам…»

Наталья М.:

«…Моя дочь в 2016 году закончила медицинский университет, сейчас проходит практику в интернатуре. И тоже получила «письмо счастья». Интересно в налоговой хоть есть какой-то критерий отбора кому письма высылать?».

Юлия П.:

«…В декабре 2014 года мне сделали операцию. Больничный лист закрыли 2.04.15 года, после чего я продолжила работать. Я уволилась 1 июля 2015 года. После этого была учредителем фирмы, но меня официально не трудоустроили. Пришлось уйти. В ноябре 2016 мне пришло «письмо счастья» из налоговой, а платить нечем. Вчера обратилась в налоговую, мне сказали, что уже капает пеня, и после нового года мое дело передадут в суд. До 183 дней мне не хватило 3 дня, неужели 3 дня стоит 280 рублей? Я мать-одиночка, дочери 9 лет, моя зарплата 270 рублей. В налоговой еще сказали, что будут смотреть, что у меня есть (квартира, машина и т.д.). Я сказала, что нет ничего, на что мне ответили, что будут смотреть, какая недвижимость есть у матери. При чем здесь мать? И могут ли они у мамы что-либо конфисковать? И еще не могу понять, приняли ли поправку, о матерях с детьми до 10 лет!? Информации точной не могу найти».

Дарья В.:

«…В 2015 г. я устраивалась на работу в социальную службу. В течение месяца я работала, ухаживала за инвалидом, отчитывалась, после чего мне отказали в трудоустройстве и не оплатили отработанные дни. Я считаю, что как минимум этот период должен быть вычтен из указанной суммы. Трудоустроиться с достойной заработной платой в Гомеле просто невозможно. Большую половину года я проживала в Наровле, оказывала помощь в хозяйстве моей родной бабушке, подтвердить это могут только свидетели…»

Екатерина Т.:

«…Мне сегодня пришло «письмо счастья» из налоговой. Я мама 4-х летней дочери, к слову, мы ее в сад не отдали. Муж работает в РФ, я дома с дочерью. В статье декрета № 3 указано, что от уплаты освобождаются мамы, ухаживающие за детьми до 7-ми лет. А на деле оказывается, что уже нет?! Умоляю вас, помогите разобраться в этом ужасе».

Мария В.:

«…Я сначала решила просто проигнорировать «письмо счастья» из налоговой, но потом прочитала ваши комментарии (ред. правозащитника Олега Волчека), решила обжаловать это письмо. У меня муж 10 лет назад погиб, все, что он отчислял в пенсионный фонд, естественно, они приватизировали. Одна с ребенком осталась, и кто из них чем помог? Вот пусть с тех денег себе и возьмут. Ничего не получат. Лично я не безропотная скотина. На каком основании я им должна хоть что-то давать? Я, как волонтер, помогаю бездомным животным, вот им это нужнее, т.е. есть кому помогать».

Комментирует ситуацию руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

— Нас просто «штормит» от звонков и сообщений граждан. Люди серьезно обеспокоены. Хорошо, что мы уже за год начали кампанию по просвещению прав граждан, которые столкнулись с «письмами счастья» из налоговой. Сегодня оказываем помощь гражданам в составлении обращений в налоговые органы, так как требования налоговой инспекции противоречат Конституции, международным конвенциям о принудительном труде, а также разъяснениям международный организации труда. Кто с нами связываются, все готовят такие обращения.

Действительно, мы по-прежнему фиксируем, что нет нормативного акта, который бы четко сформулировал понятие «социальный иждивенец», а поэтому идёт неразбериха в налоговой — кому высылать эти извещения. Несмотря на то, что в декрете четко прописано, что матери, воспитывающие детей до 7 лет, не являются плательщиками данного налога, но им все равно шлют извещения.

Как мы и предполагали, данный декрет ударил по самым незащищенным и уязвим слоям населения, и как видим из обращений, по матерям, которые ведут семейное хозяйство и занимаются воспитанием детей.

Нами было принято решение официально обратиться к главе Администрации Президента Республики Беларусь Н.И. Качановой и премьер-министру Республики Беларусь А.В.Кобякову о введении моратория по действию данного декрета, в связи с возрастающей безработицей и сокращения доходов населения в Беларуси.

Этот не случайный декрет №3, поскольку через него государство отслеживает всех беларусов в стране и за рубежом. Для чего оно делает? Думаю, чтобы определить финансовое состояние граждан и грань терпения, поскольку в будущем, будут новые поборы, так как инвестиций и международных кредитов нам не предвидится.

Главе администрации Президента

Республики Беларусь

Качановой Н.И.

220016, Минск, К. Маркса, 38

Премьер-министру Республики Беларусь

Кобякову А.В.

Совет Министров Республики Беларусь

220010, г.Минск, ул. Советская, 11

(Дом Правительства)

Сегодня, в условиях серьезного экономического кризиса, для многих граждан Беларуси сложилась непростая ситуация. Отсутствие работы существенно сократило доходы населения. Идёт дальнейшее падение уровня и качества жизни беларусов. Особое беспокойство в данной ситуации вызывает введение налогового сбора граждан на финансирование государственных расходов, который был утверждён декретом президента Республики Беларусь №3 от 02.04.2015 г. «О предупреждении социального иждивенчества».

С октября 2016 года государственные органы приступили к выполнению данного декрета. И на протяжении нескольких месяцев были выявлены определенные сложности с механизмом его реализации. В декабре 2016 года состоялось совещание в Администрации Президента Республики Беларусь по вопросам корректировки положений декрета. По итогам совещания было определено внести изменения в декрет. Также было сообщено, что после внесения изменений в декрет, будет продолжена работа по рассылке гражданам извещений налогового органа.

Правительство Беларуси обещало не рассылать извещения об уплате сбора на финансирование государственных расходов (далее — сбор) до конца января 2017 года в связи с подготовкой внесения поправок в декрет №3, в которых планируется уменьшить список плательщиков по данному сбору, а также увеличение числа тех, кто будет вовсе освобожден от него. Мы видим, что подход к государственному регулированию этого вопроса постоянно пересматривается. Отсутствует координация государственных органов в реализации декрета №3. Это вызывает напряженность не только среди должностных лиц, но и тех граждан, которым высылают извещения из налоговой.

Однако в канун Рождества и Нового года снова стали массово рассылаться извещения из налоговых органов по всей стране. В правозащитный центр «Правовая помощь населению» поступают сообщения, что налоговая опять не проверяет информацию о том, кому направляет извещения об уплате данного сбора. Очень много жалоб от матерей, которые воспитывают детей до 7 лет или детей, страдающих различными заболеваниями (у которых не установлена инвалидность). Но основные обращения исходят от людей, желающих работать. Но в силу экономического кризиса эти люди не могут найти работы, особенно эта проблема серьёзно стоит в малых населенных пунктах – городках, сёлах, деревнях, посёлках.

Наша позиция в этом вопросе такова: не вносить изменения в декрет президента №3, а ввести мораторий на применение декрета №3. Такую необходимость можно обосновать с возрастающей безработицей и сокращении доходов населения в Беларуси. Такой шаг правительства покажет цивилизованность и приоритет защиты интересов граждан, которые временно оказались без работы. Действие моратория является очень важным нравственно-социальным вопросом, поскольку облегчит жизнь гражданам и улучшит международный авторитет страны.

Олег Волчек, участник войны в Афганистане,

руководитель правозащитного центра

«Правовая помощь населению»