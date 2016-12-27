В Беларуси грузовикам запретят подъезжать к местам новогодних гуляний 3 27.12.2016, 17:38

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Меры повышенной безопасности применяются с учетом трагических событий в Берлине.

Как сообщил сегодня, 27 декабря, официальный представитель Министерства внутренних дел Дмитрий Курьян, в Беларуси в местах гуляний будет увеличены плотность нарядов и усилена проверка транспорта, оставленного без присмотра. Движение грузовых машин вблизи скоплений народа будет ограничено. Для водителей будут организованы объездные маршруты.

По словам Дмитрия Курьяна, МВД традиционно усилит меры безопасности в новогодние праздники. Сотрудники милиции будут переведены на усиленный режим несения службы, а в местах массовых мероприятий организуют пропускной режим. Люди смогут пройти туда только после личного досмотра, в связи с чем целесообразно приходить заранее.