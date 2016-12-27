Тадеуш Кондрусевич: МВД искусственно занижает количество верующих-католиков 8 27.12.2016, 17:42

Тадеуш Кондрусевич

Фото: TUT.BY

Митрополит отправил открытое письмо главе МВД Шуневичу.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил недовольство тем, что в последние годы милиция искусственно занижает статистику по количеству белорусских верующих, которые участвуют в рождественских и пасхальных богослужениях. Свои претензии католический иерарх изложил в открытом письме в адрес министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Опубликованная на сайте МВД информация о том, что в нынешнем году на рождественских богослужениях по всей Беларуси присутствовало около 40 тысяч верующих, по словам архиепископа Кондрусевича, «не соответствует действительности».

«Эта цифра является явно заниженной, о чем свидетельствуют данные по Минску и Гродно, не говоря о других приходах, особенно на Гродненщине», — отметил католический иерарх.

Митрополит Минско-Могилевский заявил, что на рождественских службах в Минске в этом году было около 11 тысяч человек, в Гродно — около 13 тысяч, в Лиде — около 6 тысяч.

«То есть в трех городах присутствовало 75% от представленных МВД данных. А сколько было в других городах, например Ошмянах, Волковыске, Браславе, Поставах, Глубоком, Барановичах, Бресте и других?» — отметил Кондрусевич.

Помимо этого архиепископ отметил, что во время празднования Пасхи и Рождества католический костел, как правило, учитывает не только тех, кто пришел в костел ночью, но и днем, поскольку далеко не все верующие могут участвовать в ночных богослужениях.

«В этом году на рождественских ночных и дневных богослужениях в Минске присутствовало около 32 тысяч человек, в Гродно — около 40 тысяч, в Лиде — около 20 тысяч. Поэтому реальное количество участвовавших в рождественских богослужениях по всей Беларуси во много крат больше, чем подано на сайте МВД», — заявил он.

Католический иерарх подчеркнул, что у него вызывает тревогу склонность МВД искусственно занижать данные об участниках праздничных богослужений. Так, если на рождественской службе в 2011 году милиция насчитала 240 тысяч человек, то в 2012-м — 95 тысяч, в 2013-м — 83 тысяч, а в 2014-м — 58 тысяч.

«Надеюсь, что в будущем МВД будет предоставлять соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях», — подытожил митрополит Кондрусевич.

Как передает БелаПАН, в МВД письмо Кондрусевича пока не комментируют.