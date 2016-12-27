Глава Погранкомитета Мальцев отправлен в отставку 28 27.12.2016, 17:44

Леонид Мальцев

Фото: БелТА

Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Как следует из указа правителя, Мальцев уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 27 декабря.

Мальцев — один из «старожилов» белорусского правительства. Был министром обороны (1995—1996, 2001—2009), генерал-полковник. С 9 по 16 ноября 2012 года был и. о. председателя КГБ Беларуси, со 2 ноября 2013 года находился на должности председателя Государственного пограничного комитета Беларуси.

Как ранее писал charter97.org, в России принято решение об отстранении Лукашенко от власти. Белорусскому диктатору это стало известно: спецслужбы Беларуси положили ему на стол некие документы, которые подтверждают реализацию этого плана российскими властями и наличие заговорщиков внутри Беларуси.