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Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе

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  • 27.12.2016, 17:56
Криштиану Роналду
Фото: Getty Images

Его кандидатура набрала больше всех голосов в результате опроса 27 европейских информационных агентств.

Нападающий "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил награду как лучший спортсмен Европы 2016 года, сообщает пресс-служба мадридского ФК во вторник.

Его кандидатура набрала больше всех голосов в результате опроса, который был проведен среди представителей 27 европейских информационных агентств.

В составе "Королевского клуба" 31-летний португалец выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, вместе с национальной командой стал победителем первенства Европы 2016 года, напоминает Интерфакс.

В 2016 году он получил свой четвертый "Золотой мяч" и второй раз за карьеру был признан лучшим игроком Европы. За сезон Роналду забил 55 мячей (42 за "Реал" и 13 - за сборную Португалии).

Опрос проводится с 1958 года.


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