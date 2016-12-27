Олег Волчек: Дело Кондруся нужно направить на международную экспертизу 1 27.12.2016, 18:06

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Владимир Кондрусь – абсолютно здоровый человек, в отношении которого власти используют карательную психиатрию.

Об этом charter97.orgзаявил бывший следователь прокуратуры, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек, комментируя вчерашний приговор последнему узнику Площади-2010 Владимиру Кондрусю.

- Как вы прокомментирует ту часть приговора Владимиру Кондрусю, которая предусматривает принудительное лечение?

- С такой же проблемой мы столкнулись в случае с Александром Лапицким, которого осудили на принудительное лечение и отправили в стационар, где он сейчас и находится.

Принудительное психиатрическое лечение – это такая форма давления на человека, способ дискредитации Владимира Кондруся, чтобы потом показать, якобы он не шел на Площадь сознательно.

Когда человек во время суда выражает свой протест и ложится на пол, судебной системе и прокуратуре просто необходимо «списать» это на «состояние здоровья». Могу с полной ответственностью заявить: Владимир Кондрусь – абсолютно здоровый и вменяемый человек. Я за свою практику сталкивался с нуждающимся в психиатрическом лечении людьми и четко могу отличить здорового от больного.

Здесь мы имеем дело с карательной психиатрией советского образца.

- Как правозащитники будут бороться за то, чтобы спасти Кондруся от этой карательной психиатрии?

- Отталкиваясь от нашего опыта в деле Лапицкого, мы уже сейчас можем предвидеть, какие трудности будут на этом пути. Скорее всего, Владимира Кондруся направят на стационар в республиканский центр «Новинки», где он будет находиться минимум полгода. После этого будет созвана специальная комиссия, которая определит, нуждается ли он в дальнейшем лечении. Но выводы комиссии будут снова рассматриваться судом.

Бороться с этим можно только одним путем: признавать Кондруся узником совести и делать так, чтобы об этом его статусе узнало как можно больше международных организаций.

Трудность сейчас состоит в том, что проблема политзаключенных в Беларуси отодвигается на задний план в переговорах ЕС и официального Минска.

- Это действительно проблема сейчас. Что могут предпринять правозащитники в такой усложнившейся ситуации?

- Необходимо обращаться к мнению международных экспертов в психиатрии, которые могут доказать, что политзаключенный – здоров. В случае с Александром Лапицким мы направляли его данные на экспертизу в Москву.

Для заключения международной экспертизы не нужно личного присутствия политзаключенного – достаточно послать данные его дела. Получив заключение независимых экспертов, мы уже можем обжаловать принудительное лечение в суде и доказывать, что оно является необоснованным и незаконным.

Бороться за политзаключенных можно и нужно. Важно найти тех, кто сделает альтернативную экспертизу и как можно громче поднимать ее результаты в СМИ.

Сегодня европейские чиновники не поднимают остро проблему политзаключенных в переговорах с белорусской властью. Поэтому правозащитным организациям и независимым СМИ надо максимально сплотить усилия и через свои связи выходить на непосредственный контакт с иностранными дипломатами с целью освобождения политзаключенных.