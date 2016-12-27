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Администратор паблика «Вконтакте» выиграл суд против Могилевской милиции

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  • 27.12.2016, 18:14

Суд встал на сторону создателя паблика в социальной сети и отклонил иск УВД о защите деловой репутации.

Иск УВД о защите деловой репутации против создателя паблика в социальной сети «Вконтакте» суд счел не подлежащим удовлетворению. Опрос в интернете о том, какую сумму денег платили ГАИ, не порочит репутацию милиции, пишет tut.by.

Напомним, УВД Могоблисполкома подало иск о защите деловой репутации на администратора паблика социальной сети «ВКонтакте» Александра Ирхо, так как посчитало опубликованный им опрос клеветническим и провокационным, «указывающим на взяточничество в рядах сотрудников ГАИ».

Опрос, ставший поводом для резонансного судебного разбирательства, был опубликован 21 ноября в группах «Могилев Live», «Могилев Real» и «Бобруйск Live». Пользователей сетей спросили, какую сумму денег они давали сотрудникам ГАИ Могилевской области. И предложили варианты ответов: «менее 5 долларов», «101 и более долларов», «Я вопросы без денег решал», «Не сталкивался с ГАИ Могилевской области», «Я не водитель» и др.

В УВД посчитали, что опрос «причинил вред деловой репутации службы ГАИ и УВД в целом». Могилевская милиция хотела, чтобы Ирхо написал опровержение и публично извинился за распространение информации.

Во время первого слушания представители УВД подчеркнули: сумма, указанная долларах, указывает на то, что автор опроса имел ввиду взятки, а не штрафы, которые взимаются в белорусских рублях.

Александр Ирхо отказался идти на мировое соглашение, отметив, что не понимает каким образом затронута честь милиции, что нужно опровергать и за что извиняться.

Он попросил приобщить к делу материалы из интернет-СМИ о правонарушениях сотрудников милиции, в том числе взятках, и распечатку со скриншотом витебской группы в соцсети с таким же опросом.

Создатель паблика также высказал мнение, что результат опроса должен был бы быть полезен УВД, и устно извинился за некорректность. Представитель УВД Дмитрий Игнатович сказал, что если бы суммы не были указаны в долларах, разбирательства бы не было.

В итоге суд встал на сторону создателя паблика и отклонил иск УВД. Будет ли милиция опротестовывать решение суда, неизвестно. Оперативно получить комментарий не удалось.


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