Минтранс РФ рассказал о «распавшемся на части» Ту-154 3 27.12.2016, 18:24

Говорить о каком-то «основном фрагменте» невозможно: самолет буквально разлетелся на куски.

Самолет Министерство обороны России Ту-154, который потерпел крушения 25 декабря над Черными морем, распался на несколько фрагментов. Об этом заявил глава Минтранса и глава правительственной комиссии по расследованию данной авиакатастрофы Максим Соколов, передает «РИА Новости».

По его словам, так как воздушное судно распалось на несколько частей, «говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным». Кроме того, Соколов отметил, что в Черном море есть «основная зона», где находятся обломки Ту-154. «Мы по ней сейчас работаем», — сказал глава российского Минтранса. Он отметил, что зона распространения обломков находится в пределах одной морской мили (1852 м.) на глубине от 17 до 37 метров.

Как заявили в Министерстве обороны России ТАСС, во вторник, 27 декабря, были обнаружены, в том числе, три обломка Ту-154: двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета. Они были найдены на удалении 1600 м и 4500 м.

Как рассказали в силовых структурах ТАСС, Ту-154 рухнул в Черное море, когда пилоты убирали увеличивающую подъемную силу крыла механизацию. Как отметил источник агентства, самолет зашел в воду под большим углом атаки на скорости 510 км/ч с «левым креном».