Сбрасываются ли чиновники на благотворительные детские елки? 27.12.2016, 18:37

Источники финансирования таких мероприятий госчиновники предпочитают не разглашать.

Накануне Рождества и Нового года чиновники традиционно отправляются в детские дома, интернаты и приемные семьи поздравлять воспитанников с праздниками в рамках благотворительной акции "Наши дети". С собой везут подарки: конфеты и разные необходимые общежитием вещи.

Фото: БЕЛТА

Например, в прошлом году премьер-министр Андрей Кобяков "во время благотворительной акции "Наши дети" "передал Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов музыкальные центры". А за день до этого события вышло постановление Совмина №1074 "О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи государственному учреждению "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов". Получается, подарки Совмина — это никакая не благотворительность, а просто "безвозмездная помощь" за счет... госбюджета, то есть за деньги налогоплательщиков.

Андрей Кобяков на прошлогоднем детском празднике

В этом году премьер-министр еще только собирается совершать "благотворительный визит" в один из детских домов в столице, говорит пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич:

"Обычно в качестве подарков мы везем то, что просит руководство детского дома, кроме, естественно, сладких подарков. В прошлом году подарили акустическую систему".

Правда, за какие деньги на этот раз приобрел Совмин подарки для благотворительной акции — бюджетные или собственные (министры взяли и сбросились, это же нормально!), пресс-секретарь говорить отказывается, сообщает euroradio.fm.

Министр культуры Борис Светлов 22 декабря едет в подшефную министерству Вилейскую школу-интернат для детей с нарушениями слуха. В подарок везет несколько телевизоров.

— Не за счет бюджета приобретались, — отвечает пресс-секретарь Минкульта Илона Немова на вопрос о деньгах, за которые покупали телевизоры.

- То есть вы сбрасывались?

— Нет, я этого не говорила. Это не за счет бюджета происходит.

Интересный диалог! А вот сотрудники Министерства юстиции с благотворительностью знакомы:

"Конечно, такое бывает, и довольно часто, — рассказывает пресс-секретарь Ольга Мурашковская. — В этом году пока не сбрасывались, хотя наше министерство и собирается поучаствовать в акции "Наши дети". Но у нас есть еще и профсоюзные взносы".

Михаил Русый во время акции "Наши дети"

По наблюдениям журналистов, чемпионом по закупкам новогодних сладких подарков (около 48 тысяч!) стал Комитет по образованию Мингорисполкома. Все они приобретены за средства города для детей-сирот и детей из многодетных и опекунских семей. Есть у Комитета и "своя" елка для 14 детей:

"Уже седьмой год мы организуем нашу "комитетовскую" елку за свои средства для СПЦ Центрального района, — рапортует заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы Комитета Надежда Великая. — Сейчас в учреждении находится 14 детей, и поедем, повезем подарки, купленные не за государственные средства, а за наши собственные: мы складывались и их покупали. Мы изучали, какого возраста дети, покупали раскраски, книги для чтения, настольные игры, спортивный инвентарь и сладости".

Кстати, если Комитет по образованию занимает первое место по количеству купленных подарков для детей, то Минский тракторный завод — среди самых дорогих подарков. Вес одного — около двух килограммов! И таких холдинг, согласно сайту госзакупок, купил более 21 тысячи!