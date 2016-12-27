Сбрасываются ли чиновники на благотворительные детские елки?
- 27.12.2016, 18:37
Источники финансирования таких мероприятий госчиновники предпочитают не разглашать.
Накануне Рождества и Нового года чиновники традиционно отправляются в детские дома, интернаты и приемные семьи поздравлять воспитанников с праздниками в рамках благотворительной акции "Наши дети". С собой везут подарки: конфеты и разные необходимые общежитием вещи.
Например, в прошлом году премьер-министр Андрей Кобяков "во время благотворительной акции "Наши дети" "передал Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов музыкальные центры". А за день до этого события вышло постановление Совмина №1074 "О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи государственному учреждению "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов". Получается, подарки Совмина — это никакая не благотворительность, а просто "безвозмездная помощь" за счет... госбюджета, то есть за деньги налогоплательщиков.
В этом году премьер-министр еще только собирается совершать "благотворительный визит" в один из детских домов в столице, говорит пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич:
"Обычно в качестве подарков мы везем то, что просит руководство детского дома, кроме, естественно, сладких подарков. В прошлом году подарили акустическую систему".
Правда, за какие деньги на этот раз приобрел Совмин подарки для благотворительной акции — бюджетные или собственные (министры взяли и сбросились, это же нормально!), пресс-секретарь говорить отказывается, сообщает euroradio.fm.
Министр культуры Борис Светлов 22 декабря едет в подшефную министерству Вилейскую школу-интернат для детей с нарушениями слуха. В подарок везет несколько телевизоров.
— Не за счет бюджета приобретались, — отвечает пресс-секретарь Минкульта Илона Немова на вопрос о деньгах, за которые покупали телевизоры.
- То есть вы сбрасывались?
— Нет, я этого не говорила. Это не за счет бюджета происходит.
Интересный диалог! А вот сотрудники Министерства юстиции с благотворительностью знакомы:
"Конечно, такое бывает, и довольно часто, — рассказывает пресс-секретарь Ольга Мурашковская. — В этом году пока не сбрасывались, хотя наше министерство и собирается поучаствовать в акции "Наши дети". Но у нас есть еще и профсоюзные взносы".
По наблюдениям журналистов, чемпионом по закупкам новогодних сладких подарков (около 48 тысяч!) стал Комитет по образованию Мингорисполкома. Все они приобретены за средства города для детей-сирот и детей из многодетных и опекунских семей. Есть у Комитета и "своя" елка для 14 детей:
"Уже седьмой год мы организуем нашу "комитетовскую" елку за свои средства для СПЦ Центрального района, — рапортует заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы Комитета Надежда Великая. — Сейчас в учреждении находится 14 детей, и поедем, повезем подарки, купленные не за государственные средства, а за наши собственные: мы складывались и их покупали. Мы изучали, какого возраста дети, покупали раскраски, книги для чтения, настольные игры, спортивный инвентарь и сладости".
Кстати, если Комитет по образованию занимает первое место по количеству купленных подарков для детей, то Минский тракторный завод — среди самых дорогих подарков. Вес одного — около двух килограммов! И таких холдинг, согласно сайту госзакупок, купил более 21 тысячи!