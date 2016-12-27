За неделю до вывода из обращения на руках у белорусов еще 44% старых купюр 3 27.12.2016, 18:46

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Срок параллельного обращения новых и старых денежных знаков истекает 31 декабря 2016 года.

По данным Национального банка, на 27 декабря в Беларуси из обращения изъято более 95% суммы наличных денег старого образца. Это составляет 56% общего количества банкнот образца 2000 года, передает naviny.by.

«По состоянию на 20 декабря 2016 года банкноты крупных номиналов изъяты из обращения практически полностью (более 99% от общего количества, находившегося в обращении), уровень изъятия банкнот средних номиналов (5.000, 10.000 и 20.000 рублей) превысил 70%. Также выведено из обращения 33% банкнот мелких номиналов. Поступление банкнот мелких номиналов в кассы Национального банка ожидается еще в начале 2017 года. Опыт предыдущих лет по изъятию банкнот мелких номиналов и анализ мировой практики показывает, что в кассы центральных банков возвращается до 50% банкнот мелких номиналов», — сообщает Нацбанк.

По информации банка, в общем количестве денежных знаков образца 2009 года на долю монет приходится почти 70%, банкнот — 30%. Наиболее востребованными являются монеты номиналом 1, 5 и 10 копеек (почти 50% от общего количества находящихся в обращении монет). Самые популярные банкноты — 10 и 20 рублей (более 63% от общего количества банкнот).

Срок параллельного обращения новых и старых денежных знаков, напомним, истекает 31 декабря 2016 года.

1 июля 2016 года в Беларуси была деноминирована национальная валюта. Масштаб уменьшения составил 10.000. Это третья деноминация рубля в новейшей истории страны.

Отличие этой деноминации в том, что наряду с купюрами введены монеты. Всего в обращение выпущены семь номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, а также восемь номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, 1 и 2 рубля.

До деноминации в стране ходило 600 млн купюр старого образца. Ранее в Нацбанке предполагали, что уже до октября денежные знаки старого образца практически полностью выйдут из обращения.

Глава Нацбанка Павел Каллаур в беседе с корреспондентом БелаПАН 19 октября отмечал, что перед банками стоит задача обеспечить вывод из обращения банкнот мелкого номинала. «Результатом деноминации мы в целом удовлетворены. Что касается отдельных нюансов, то они бывают в любом процессе — не бывает все идеально гладко и чтобы все были удовлетворены», — отметил Каллаур.

В частности, продолжил он, сейчас основная задача для банковской системы в рамках деноминации — обеспечить более быстрый вывод из обращения банкнот мелкого номинала. «Мы рекомендации банкам сделали и проводим соответствующую работу. Думаю, все то, что мы задумали сделать в рамках деноминации до конца года, мы сделаем», — сказал Каллаур.

В Нацбанке воздерживаются от установления каких-то строгих сроков для полного вывода старых денег из обращения, напоминая, что так или иначе обменивать их можно будет в течение пяти лет. Вместе с тем полностью изъять все купюры вряд ли получится — какая-то часть мелких денег все равно останется на руках.