Демонстрация роскоши может превратиться для Лукашенко в революцию 17 27.12.2016, 18:55

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Роскошь, в которой живет семья Лукашенко, может с сегодняшних благ превратиться в опасность для правителя, считает политолог Павел Усов.

Официальный телеканал «Беларусь-1» показал почти 40-минутный сюжет, посвященный третьему сыну Александра Лукашенко – Коле. Среди других вопросов парень ответил и на тот, который, как он сам признался, ему задают чаще всего.

«А хотел бы ты стать преемником президента Беларуси?», – спросил Евгений Гришин.

«Многие люди в меня об этом спрашивают. Ну я, если честно, не очень хотел бы стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к этому», – ответил Николай Лукашенко.

Как не готово, скажем, и отечественное законодательство. Согласно Конституции, президентом Беларуси можно стать не раньше, чем в 35 лет: в случае Коли Лукашенко - через 23 года. Между тем для его отца, которому в следующем году исполняется 63, вопрос единоличной передачи власти - принципиальный и куда более сложный за соответствующие изменения в Конституции, отмечает в интервью «Белсату» политолог Павел Усов.

«Похоже на то, что именно Николая он готовит на своего наследника. И постепенно вводится в ментальность белорусов этот новый образ - образ Николая как такого представителя новой элиты», - отметил Павел Усов.

При этом телесюжет, построенный в форме встречи 11-летнего журналиста из российской глубинки Евгения Гришина с 12-летним сыном правителя Беларуси, показывает жизнь представителя новой элиты нашей страны не только через слова Николая. В кадре - езда на электрокаре, семейная хозяйство, в котором нашлось место даже пони, павлинам да страусам, хоккейные тренировки несколько раз в неделю, игра на рояле стоимостью около 18 тысяч долларов и фотоальбом со снимками из многочисленных путешествий.

«Сложно сказать, какая самая запоминающаяся была поездка. Понравилось очень и в восточных странах, и на Западе, в Южной Америке и в США когда мы были», - говорит Коля Лукашенко.

Между тем роскошь, в которой живет семья Лукашенко и которая никак не вяжется с бывшим образом главы страны как выходца из народа, может с сегодняшних благ превратиться и в опасность для него, замечает Павел Усов.

«Когда люди начинают видеть, что именно мы бедные, а ты богат, и вопрос социальной и политической справедливости начинает становиться очень острым, тогда уже можно говорить о первом шаге к революции», - говорит Павел Усов.