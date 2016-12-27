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В распоряжении следствия оказалась видеозапись падения Ту-154

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  • 27.12.2016, 19:03
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Следователи нашли очевидца, который снял на видео «взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море».

Следователи по делу о крушении самолета Ту-154 в Черном море нашли очевидца катастрофы, который снял на видео «взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

При каких обстоятельствах этот человек сделал запись, не уточняется. Из сообщения СК следует, что были найдены и допрошены несколько «новых очевидцев авиакатастрофы».

«Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами», — рассказали в СК РФ.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

В качестве основных версий следствие рассматривает попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета. Все «черные ящики» Ту-154 были найдены 27 декабря.


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