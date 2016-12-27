Кто сделал Александра Глеба еще более счастливым 2 27.12.2016, 19:14

11,071

Лучший футболист страны в 35 лет впервые стал отцом.

В 35 лет лучший футболист в истории Беларуси впервые стал отцом. Ребенка Александру Глебу подарила вторая жена – Светлана Глеб (в девичестве Губаревич).

Первый брак, в котором Александр Глеб состоял с экс-солисткой группы «Топлесс» Анастасией Косенковой, продлился семь лет, а о том, что он распался, стало известно весной 2014 года. Детей у пары не было.

Вскоре после развода в соцсетях стали появляться фотографии Глеба с новой пассией. Александра и Светлану познакомили общие друзья.

«Трибуна» приводит несколько фактов из жизни избранницы футболиста.

1. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и занималась танцами, была солисткой ансамбля «Ровесник».

2. Училась на факультете международных отношения в БГЭУ.

3. Побеждала в конкурсе «Супермодель Беларуси».

4. До знакомства с футболистом вместе с сестрой владела магазином одежды.

5. От первого брака имеет дочь Анастасию.

В августе этого года Александр и Светлана сыграли развеселую свадьбу, а утром 27 декабря супруга подарила Глебу первенца. По информации kp.by, роды прошли в вип-отделении 6-го минского роддома. Там же рожала биатлонистка Дарья Домрачева. Как и Домрачева, Светлана Глеб родила девочку.

Ниже – несколько фотографий женщины, сделавшей Александра Глеба еще более счастливым.