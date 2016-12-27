Игра крысолова 2 Виталий Портников, Newsru.ua

27.12.2016, 19:24

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Виталий Портников

Фото: Facebook

Что изменит суд в стране, где давно нет правосудия?

Дорогомиловский районный суд российской столицы удовлетворил иск бывшего народного депутата Украины Владимира Олейника о признании Майдана "государственным переворотом". В этом решении российского суда прекрасно все. И то, что у одного из судов в Москве нет никаких прав охарактеризовывать политические процессы в другом государстве – это, кстати, понимают и в самом суде, где свое право обосновывают "уникальными отношениями" между российским и украинским народами. И то, что сам истец после "государственного переворота" продолжал прилежно трудиться народным депутатом Украины – то есть, по сути, участвовать в осуществлении "государственного переворота". И то, что решение Дорогомиловского суда – в отличие от решений международного правосудия, клиентами которого уже вскоре станут Путин с окружением – не имеет ровно никаких правовых последствий.

Кто-то скажет, что Путин готовит для себя юридическую базу, чтобы воевать с Украиной. Полноте! Когда это кремлевскому правителю нужна была юридическая база? Путин, как и другие кремлевские "беспредельщики", говорил о государственном перевороте в нашей стране буквально с первых дней после победы Революции достоинства. Никакой юридической базы не было для проведения референдума в Крыму – но его провели. Никакой юридической базы не было для провозглашения независимости Крыма – но ее провозгласили. Никакой юридической базы не было для присоединения Крыма к России – но его аннексировали. Никакой юридической базы не было для захвата бандитами украинских городов, для провозглашения разнообразных "народных мэров", "народных губернаторов" и прочей шелупони – но все это делали. Никакой правовой базы нет для так называемых "народных республик" – но и Путин, и российские чиновники, и российские СМИ говорят о них, как о состоявшихся, "настоящих" государствах. Так что может вдобавок изменить какой-то суд в стране, где давно нет правосудия?

Только одно – он позволит вновь и вновь говорить об Украине в ситуации сгущающегося мрака. Гибнут люди, стреляют в дипломатов, падают самолеты – таков он, кровавый русский Новый год. Но вместо того, чтобы ужаснуться и задуматься, российские СМИ будут предлагать своим зрителям и читателям очередную жвачку об украинском государственном перевороте и вытаскивать из нафталина Олейника, Азарова и Януковича и прочую нечисть.

Для того, чтобы россияне не заметили, что идут в пропасть, власть будет все чаще играть им на своей дудочке украинский гимн.

Виталий Портников, Newsru.ua