Роман Яковлевский: Возможны новые отставки 27.12.2016, 19:36

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ФОТО: TUT.BY

Отставка Леонида Мальцева может стать началом «оптимизации» Госпогранкомитета.

Так известный белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский прокомментировал сайту charter97.org отставку Леонида Мальцева с должности главы Государственного пограничного комитета.

— Пенсионный возраст у Мальцева подошел еще в августе, но я хотел бы отметить следующее. С его уходом во власти остается только один человек со званием генерал-полковника. Это управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман. Больше трехзвездных генералов у нас не осталось.

Второе, у Мальцева очень завидная биография. Он дважды был министром обороны, госсекретарем, исполнял обязанности председателя КГБ — послужной список впечатляет. Его уход связан с возрастом, но я бы отметил, что сейчас может возникнуть вопрос о преобразовании Госпогранкомитета. Ходят разговоры, что комитет могут вернуть в лоно КГБ, как в советские времена и как сегодня в России — погранвойска в составе ФСБ. Я не исключаю такого сценария, особенно в свете провозглашенной так называемой оптимизации силового блока и силовых структур.

Я поясню. В советское время пограничники были в структуре КГБ СССР. После развала Советского Союза и в России, и в Беларуси они выделились отдельной структурой. В России пограничников уже вернули с систему госбезопасности — в ФСБ, в Беларуси пока нет. Но я не исключаю, что в свете провозглашенной оптимизации (а под этим подразумевается сокращение расходов на силовой блок) по российскому аналогу и с уходом Мальцева это может произойти и в Беларуси. Возвращение пограничников в структуру комитета госбезопасности.

— С чем может быть связана эта оптимизация?

— С финансами она связана, с необходимостью сократить расходы на силовой блок.

— То есть можно ожидать еще каких-то отставок?

— У нас все возможно! Мы видим, как у нас идет кадровая ротация — и в администрации Лукашенко, и в других структурах. Но конкретнее мне очень сложно говорить, ведь у нас в стране все решает один человек и никто не может сказать, что у него в голове. Например, в других странах, демократических, идут слушания в парламенте, утверждаются или отклоняются кандидатуры — процедура весьма многоступенчатая. В Беларуси ничего подобного нет. Никто же не угадал, так скажем, кто будет главой администрации. Так это возможно и в других госструктурах. Вот и все.

Я бы сделал акцент на том, что Мальцева отправили на пенсию, и в свете оптимизации Госпогранкомитет может оказаться в составе Комитета госбезопасности, как это было раньше по советскому образцу или сегодня — по российскому. И это связано, в первую очередь, с экономическими причинами. Какие могут быть еще причины, не берусь судить.