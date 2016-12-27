В Беларуси появилась группа, которая скрывает свои лица. Молодые ZET? 27.12.2016, 19:52

Молодой коллектив называется Zanzibar и уже презентовал дебютный сингл.

В конце 2016 года на музыкальной сцене Беларуси неожиданно появилась новая группа. Музыканты группы скрывают свои лица. Многим напоминает группу ZET Лявона Вольского, которая существовал в начале 2000-ых, пишет «Арт Сядзiба».

ZЕТ - таинственный группа, чьи участники всегда скрывают свои лица под масками, а настоящие имена под прозвищами.

Zanzibar представляет себя так:

Это не просто группа, это настоящая формация, объединяющая разных людей из разных уголков Беларуси. Наша цель - создать что-то новое и подарить свет и радость всем - малым и взрослым, девушкам и парням, омоновцам и интеллектуалам, тем, кто соглашается и тем, кто на баррикадах, студентам и пролетариям, смелым и тем, кому страшно. Ведь мы верим, что каждый имеет в себе частичку света, и когда делится ей, жизнь улучшится, так как начнется это улучшение с самих людей! Мы не показываем свои лица, как темные рыцари новой эпохи, новаторы и авангардисты. Мы не хотим создавать пустых идолов, так как считаем, что ценность имеет не то, кто ты, а то что ты делаешь.

Наше оружие - это слово!

В любое время, хорошее или сложное, судьба всегда подбрасывает нам испытания - строит стены на нашем пути, а иногда мы их строим себе сами и потом воюем с ними. Теряем надежду, забываем мечты, начинаем скулить и жаловаться на трудную судьбу. Но мы сильные и мы верим, что самая темная ночь всегда бывает перед рассветом.