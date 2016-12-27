Экологическое ноу-хау: бомба для экологии Случи? 1 27.12.2016, 20:18

Жители слуцких деревень борются против производства по биологической очистке.

Еще в сентябре 2016 года жители деревень Адамова-1, Адамова-2, Павлавка, Рудня, Жилин Брод передали в Слуцкий райисполком Более 200 подписей против открытия производства по биологической очистке нафтазабружаных грунтов. И до сих пор не получили ответа.

Площадка по биологической очистке загрязненных нефтью грунтов должна возникнуть на участке военного городка в 6 километрах от деревни Адамово, который расположен в лесном массиве Слуцкого района. Производство организовывает общество с дополнительной ответственностью «Витень». «Витень» собирается заниматься своей деятельностью на заброшенном участке, который использовался Министерством обороны в качестве полигона, пишет «Новы час».

Проблема в том, что промышленная площадка находится на территории Слуцкого лесхоза на водосборе реки Случь, русло которой находится в 2 километрах от биологического производства.

Согласно информации, полученной от директора предприятия «Витень», загрязненные нефтью грунты должны привозится на самосвалах со всей Минской области и обрабатываться на полигоне российским биологическим препаратом «Дестройл».

- Привезенный загрязненный грунт будет складироваться в насыпь - отвалы высотой до 40 см на площадке площадью около 5 гектаров на затянутые твердой полиэтиленовой пленкой толщиной в 1,5 мм поверхность, и проходить предварительную очистку от механических добавок - камней, кусков дерева, строительного лома, - проинформировал о процессе директор производства Олег Витень. - После выровненный грунт будет подвергаться обработке биопрепаратов, воздействию микробной ассоциации азотно-фосфорных удобрений и поливаться водой для поддержания необходимой влажности. Впоследствии в этот грунт высеваются травы. Процесс очистки составляет 60-90 суток, а максимальный объем очистки должен составлять не более 15000 тысяч тонн в год.

По словам руководителя, санитарно-гигиеническая зона для такого объекта, согласно требованиям, составляет всего 50 метров. Также там будет происходить утилизация остатков зданий, оставшихся от взрывов снарядов, и перерабатываться строительный мусор, который был оставлен после взрывов боеприпасов. Эти земли переданы «Витеню» в долгосрочную аренду на 20 лет.

Кажется, внешне все выглядит хорошо: биологическое производство - как признак современности, да еще переработка строительного мусора ... Чего же боятся люди и некоторые государственные организации, которые выступают против такого современного промышленного объекта?

В коллективном обращении жители деревень пишут, что они опасаются возникновения экологической катастрофы для всего региона.

Георгий Лихтарович - владелец летнего деревенского домика, который купил в деревне Адамово еще 20 лет назад из-за благоприятной экологии, грибов и ягод, настороженно отнесся к положительной оценке промышленного проекта Слуцким зональным центром гигиены и эпидемиологии.

- Меня удивило равнодушие Слуцкого райисполкома к экологии своего района, который отдает чистую лесную зону под непонятную промышленную деятельность, несмотря на то, что территория присоединяется к лесному массиву и рядом находятся водные артерии, - особенно Воронечские болота, на которое распространяется Закон об охране болот. Болото является истоком реки Случь, которая, в свою очередь, пополняет водное хранилище «Рудня», на берегу которого расположен детский санаторий «Солнышко». При такой заинтересованности райисполкома я не удивляюсь, что районная санстанция фактически дала «добро», не вникая глубоко в проблемы - рассказал владелец частного дома. - Внимательно прочитав оценку возможного производства, я увидел, что она не исключает риска для экологии, особенно в направлении возможного загрязнения грунтовых вод. Приведу одно оценочное суждение Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии дословно: «Учитывая возможности воздействия на грунтовые воды, необходимо проведение локального мониторинга подземных вод на объект обезвреживания отходов». Также в заключении говорится, что будут организованы контейнерные площадки для собрания ликвида, а после их нужно использовать, либо перезахоронить. Нам на собрании директор предприятия рассказывал, что это будет безликвидное производство, без всякого загрязнения.

Мужчина считает, что в протоколе общественного слушания не отражена позиция жителей окрестных деревень, а также лесхоза и детского санатория:

- В протоколе только одна схема, нет никаких высказываний, аргументов. Не озвучены те проблемы, от возникновения которых мы защищаемся. Кстати, об «общественных слушаниях» мы с женой узнали лишь случайно, накануне собрания в райисполкоме. Находились в Слуцке в гостях у своей знакомой и заглянули в газету «Слуцкий край», которую мы даже не выписываем. О слушании не знал даже председатель нашего сельисполкома, что уж говорить о других людях.

Одна из активных женщин, которая собирала подписи и которая при встрече с корреспондентом «назвала себя Оксаной, после собрания в райисполкоме, которое состоялось 1 ноября, до сих пор не может отойти от «общественных слушаний» и боится назвать свое полное имя.

- Директор предприятия привел с собой множество каких-то людей, которые не являются жителями деревень и которые мешали нам выступать, даже угрожали наиболее активным, - говорит испуганная женщина. - Также до сих пор мы не получили ответа из Слуцкого райисполкома на наш коллективное обращение, которое подписали 200 человек и которое мы передали на приеме в руки начальнику отдела строительства и архитектуры Петру Петровичу Тихоненко 30 сентября. К тому же, об общественных слушаниях, которые проводились в здании райисполкома, а не по месту жительства, мы узнали только по телефону за несколько дней до мероприятия, и пожилые деревенские люди не смогли присутствовать на нем.

Мнения жителей нашли поддержку у сотрудников детского санатория «Солнышко» и руководство Слуцкого лесхоза.

Позиция Слуцкого лесхоза была высказана и на общественных слушаниях: «Сохранить лес от разрушительного антропогенного воздействия человека, сохранить редкие экологические биотипы растительности на месте производства, не нарушить водный режим, чистоту реки Случь».

Главный лесничий Роман Ажигар 21 декабря в беседе с корреспондентом еще раз озвучил позицию сотрудников своей организации и выразил сомнения по поводу экологичности промышленного объекта в лесном массиве:

- Наши реки и леса еще не отошли от крупных свинокомплексов, - говорит главный лесничий. - Наша лесное хозяйство работает согласно европейской сертификации ведения лесного хозяйства и обязано сохранять эти параметры и избегать химических производств посреди леса и около истоков рек. Я бы поверил в крайнюю необходимость такого производства, если бы оно была расположена где-нибудь около нефтебазы, или около нефтеперерабатывающего завода, а тут подсовывают в лес на самый водораздел между Припятью и Случчу нефть. Наши рабочие, которые работают на лесоповале, подстилают покрывала под бензопилы, чтобы не капнул бензин и не нанес вреда. А нефть есть нефть. Не представляю себе, как самосвалы, заполненные землей с нефтью, будут свозить эту химию со всей Минской области в слуцкий лес.

Наша местность очень многострадальная. Здесь в лесах и полях еще по-прежнему находят снаряды и взрывают. К тому же, сюда привозят для подрыва снаряды из других полигонов Беларуси. По большому счету, Министерство обороны должно было бы навести здесь порядок, и после передать эти земли лесничеству, а не сдавать полигон для сомнительного производства, чтобы сбросить с себя ответственность за то, что здесь взорвалась.

Заместитель директора Слуцкого лесхоза по идеологии Александр Жилко также считает, что было бы лучше, чтобы лес оставили в покое:

- Возможно, району нужны эти деньги и это выгодно для экономики - тут надо разбираться специалистам. Но лес есть лес. Он должен быть чистым. Наши леса считаются лесами природоохранной ценности. Здесь из-за этих снарядов и военного полигона экология и так нарушена, не нужно ее усугублять еще больше, - считает заместитель директора.

Общественный активист, член правозащитной организации БХК Виталий Амелькович, к которому обратились граждане, лично встретился с директором предприятия Олегом Витенем, а также познакомился с следами его деятельности на страницах СМИ.

- Меня настораживает, что директор в разговоре со мной не рассказал правды о том, как осуществлялись его проекты в прежних местах дислокации и почему он там долго не задерживался. Так, он сообщил мне, что такой проект он уже осуществлял в Брестской области. Но, как стало мне известно из СМИ, в связи с протестами местного населения (деревня Антоновка в Малоритским районе) брестский полигон закрыли сразу же после его открытия, а на полигоне после засыпки грунта и обработки его реагентами вонь стояла невыносимая.

Вызывает озабоченность и выбранное место - сердце лесного массива, Воронечские болота, водораздел между реками, начало Случи и безразличие Слуцкого райисполкома, который столкнул эту проблему на молодого начальника отдела строительства и архитектуры, который не понимает, чего люди от него хотят. Здесь нужно много изучать разных обстоятельств, документов. Теперь ждем заключения экологической экспертизы с Минской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Кстати, начальник Слуцкой инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Цыбулько отказался давать комментарий журналисту, ссылаясь на подготовку экспертизы его непосредственным руководством.

Подождем выводов экологической экспертизы областного масштаба и мы.