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Трамп выбрал помощника по внутренней безопасности

  • 27.12.2016, 20:25
Фото с сайта korrespondent.net

Им стал Томас Боссерт, занимавший пост заместителя советника президента США по внутренней безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего.

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал Томаса П. Боссерта на должность помощника президента по делам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом, говорится в заявлении переходной команды Трампа, передает ria.ru.

«Том привнесет в команду Белого дома глубочайшие и широчайшие знания и опыт по защите родины», — заявил Трамп.

В администрации Джорджа Буша-младшего Боссерт занимал пост заместителя советника президента по внутренней безопасности.


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