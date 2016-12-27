Трамп выбрал помощника по внутренней безопасности
- 27.12.2016, 20:25
Им стал Томас Боссерт, занимавший пост заместителя советника президента США по внутренней безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего.
Избранный президент США Дональд Трамп выбрал Томаса П. Боссерта на должность помощника президента по делам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом, говорится в заявлении переходной команды Трампа, передает ria.ru.
«Том привнесет в команду Белого дома глубочайшие и широчайшие знания и опыт по защите родины», — заявил Трамп.
В администрации Джорджа Буша-младшего Боссерт занимал пост заместителя советника президента по внутренней безопасности.