Домрачева собирается стартовать на этапе Кубка мира в Оберхофе 27.12.2016, 20:37

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону поделился ожиданиями от возвращения на трассу Дарьи Домрачевой.

Об этом Юрий Альберс сообщил в интервью sb.by.

- Пожалуй, самым ожидаемым биатлонным событием на старте следующего года станет возвращение на трассу Дарьи Домрачевой. Отслеживаете ее состояние?

- Конечно, мы постоянно на связи. У Даши все идет по плану, и, как и прежде, она собирается стартовать на этапе Кубка мира в Оберхофе. С ней работает норвежский тренер, у которого есть большой опыт возвращения в спорт биатлонисток после рождения ребенка. Правда, говорить сейчас, в каком именно состоянии окажется Даша и на что сможет претендовать, сложно. Да, по ходу тренировок по всем показателям спортсменка находится в хорошей форме. Но чтобы оценить готовность и перспективы, ее нужно с кем–то сравнить. Домрачева же участия в соревнованиях пока не принимала: в Шушене просто не с кем делать контрольных стартов. Впрочем, это не столь важно. Для нас сейчас главное не те места, которые будет занимать Даша после возвращения, а то, что она сможет выйти на дистанцию, почувствовать себя в гоночном режиме и максимально хорошо подготовиться к будущей Олимпиаде. С другой стороны, присутствие в команде Домрачевой наверняка благоприятно отразится на остальных спортсменках.

- Можете сравнить нынешнюю ситуацию в женском биатлоне с той, которая была на момент ухода Домрачевой?

- Главное отличие — у женщин сейчас нет «своего Фуркада». В прошлые годы у девушек всегда была пара спортсменок, которые выглядели на голову сильнее остальных. Сначала Домрачева соперничала с Магдаленой Нойнер, потом — с Кайсой Мякяряйнен, потом — с Торой Бергер... Сегодня ситуация другая, подтверждением чему может служить результат россиянки Татьяны Акимовой, которая еще недавно занимала места в глубине пелотона. Очень нестабильно выглядят Габриэла Коукалова и Кайса Мякяряйнен. С одной стороны, конкуренция выросла, но с другой — сами по себе результаты не выглядят сверхъестественными. Но хочу подчеркнуть: какими бы ни были результаты первых посленовогодних этапов, они не смогут считаться объективной оценкой нынешних возможностей Дарьи Домрачевой. Это будет просто точка отсчета для ее возвращения, — cказал Альберс.