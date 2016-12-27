Ученые NASA нашли следы подземного океана на спутнике Плутона 27.12.2016, 20:55

Трехмерные фотографии с зонда New Horizons указывают на присутствие замороженного подземного океана на Хароне.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Icarus, передает ria.ru.

Пролет зонда New Horizons мимо Плутона и его спутников в июле 2015 года показал наличие на Хароне сложного и контрастного рельефа. Ученые разглядели гигантские "рвы" глубиной в 4-5 километров и мощные горные гряды.

К примеру, на экваторе Харона находится целая сеть каньонов, получившая имя "впадина Серенити" в честь корабля из одноименного фантастического фильма. Это самая протяженная структура подобного рода в Солнечной системе – ее длина превышает 1800 километров, что почти в пять раз больше, чем у Большого Каньона на Земле. По предположению НАСА, эти каньоны могли возникнуть в результате замерзания подледного океана в недрах Харона.

© R.A. Beyer et al./ Icarus (2016)

Алан Стерн (Alan Stern), руководитель миссии New Horizons, и его коллеги представили новые доказательства в пользу этой гипотезы, проанализировав то, насколько в целом напряжена поверхность Харона с геологической точки зрения. Наличие неких форм глобальной напряженности, как предположили ученые, должно было подтвердить существование подповерхностного океана, а их отсутствие, наоборот, указать на то, что все необычные формы рельефа на Хароне возникли иным путем.

Для этого научная команда объединила снимки с цветной камеры New Horizons в трехмерные стерео-изображения, которые позволили ей увидеть все неровности поверхности, небольшие каньоны и впадины, не заметные на черно-белых снимках с камеры Ralph.

Проанализировав снимки той стороны Харона, которая была повернута к зонду во время его пролета через "свиту" Плутона, ученые обнаружили большое количество следов растяжения на поверхности спутника. Множество небольших и почти невидимых трещин присутствовало на равнине Вулкана и в Земле Оз, крупнейших формах рельефа на Хароне, а не только в крупных каньонах и впадинах, открытых в первые дни после получения данных с New Horizons.

Подобные ледовые "растяжки", по оценкам Стерна и его коллег, занимают около 1% от общей площади Харона, чего вполне достаточно для того, чтобы говорить о присутствии достаточно крупного подледного океана на этой луне Плутона. Судя по тому, что такие трещины присутствуют на самых старых равнинах Харона, его океан замерз достаточно давно, несколько миллиардов лет назад, в результате чего диаметр планеты вырос на несколько километров.

Выводы ученых в целом укладываются в теорию о "радиоактивном" происхождении подповерхностной прослойки воды, возникшей благодаря теплу, которое генерировалось распадом радиоактивных элементов в ядре Харона. Когда запасы радионуклидов были исчерпаны, недра Харона остыли, океан замерз и тектоническая активность навсегда прекратилась.