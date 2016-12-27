СМИ опубликовали последние слова пилотов Ту-154 1 27.12.2016, 21:02

Авиационные эксперты расшифровали речевой бортовой самописец самолета Ту-154.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на Life.

«Разговор экипажа прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с***!», а затем звучат слова: «Командир, падаем!», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, стало известно, что Ту-154 мог потерпеть крушение из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

«По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», — сказал источник в оперативном штабе по работе на месте происшествия.

По его словам, пока не установлена причина, по которой закрылки могли сработать нештатно.

Ранее сообщалось, что еще два бортовых самописца самолета начали извлекать из-под воды.

Судно было оборудовано тремя бортовыми самописцами, два из них располагались в хвостовой части самолета, и один спереди.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.

По информации ФСБ, рассматриваются несколько версий аварии: «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».