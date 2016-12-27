Геннадий Федынич о безработице: Такого, как сейчас, не было никогда 27.12.2016, 21:14

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

В следующем году белорусы еще раз почувствуют эту «заботу государства».

Ситуация на рынке труда в Беларуси ухудшается. По данным Белстата с начала года количество уволенных белорусов превысило число нанятых на работу почти на 98 тысяч.

В ноябре с работы уволили почти 55 тысяч белорусов, нашли новое место лишь чуть более 45 тысяч человек.

Согласно Минтруда и социальной защиты число безработных снижается. Насколько официальная статистика отражает действительность – «Белсат» поговорил с председателем Белорусского профсоюза работников РЭП Геннадием Федыничем.

- На 1 декабря эта цифра составила 36 тысяч. Стоит ли доверять этим данным?

- Эти цифры не соответствуют действительности. Люди были не сокращены, а уволены. С ними просто не продлили контракт. Многие не стали на биржу труда и сами ищут место трудоустройства. А это голые цифры.

- Как на самом деле складывается ситуация с занятостью населения?

Особенно в регионах очень трудное положение. Местная власть ничего не делает и не может делать. И факт, что люди в регионах страдают больше, чем в столице. Но понятно, столица не резиновая, не может всех принять. Такого, как сейчас, не было никогда.

- В каких отраслях экономики самый большой кризис и почему?

- Сейчас худшая ситуация в промышленности. На предприятиях, которые подчиняются Министерству промышленности. Потому что нет конкурентной продукции, которую можно продать. Идет увольнение людей, я не знаю ни одного госпредприятия, которое бы набирало работников на любые профессии.

- Ваш прогноз на следующий год?

В Беларуси по сути нет рынка труда. Нет ни государственной, ни региональной программы трудоустройства людей. Следующий год будет очень тяжелым. Люди еще раз почувствуют эту «заботу государства».

- Как оцениваются усилия властей решить проблему с безработицей?

- Сегодняшняя власть не способна сделать адекватную программу по трудоустройству людей. Поэтому люди будут продолжать уезжать за границу в поисках работы, чтобы прокормить свои семьи. Вряд ли сейчас в Беларусь придут инвесторы, которые построят современные предприятия с хорошим заработком. Этого не было и не будет.

На конец ноября было зарегистрировано 35 тысяч безработных, против 43 тысяч в прошлом году. Уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября составил 0,8% экономически активного населения. Год назад официальная безработица была на уровне 1%.

Больше всего увольнения затрагивают промышленные предприятия, а также сферы строительства, образования, здравоохранения и транспорта.