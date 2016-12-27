Ученые выяснили, как новогодние праздники влияют на мозг человека 4 27.12.2016, 21:23

У некоторых людей с годами даже выстраивается нейронная цепь Рождества.

Изучив данные добровольцев, специалисты установили, что когда человек занимается подготовкой к Новому году - украшает дом, покупает подарки друзьям и родственникам, продумывает новогоднее меню - у него происходит выброс гормонов счастья (дофамина и серотонина), сообщает kp.by.

Более того, ученые рассказали, что за долгие годы празднования ежегодных торжеств у некоторых людей формируется так называемая целая нейронная цепь Рождества. Она активизируется, когда человек видит новогоднюю символику или слышит мелодии и звуки, ассоциирующиеся у него с праздниками.

Но во время подготовки к праздникам у людей также происходит выброс адреналина, что приводит к возникновению стресса и снижает способность к мультизадачности.