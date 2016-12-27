Ушла из жизни актриса Керри Фишер 1 27.12.2016, 21:31

Американская актриса прославилась благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны».

Американская актриса Керри Фишер скончалась в госпитале Лос-Анджелеса. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на представителя ее семьи Саймона Холлса.

Фишер было 60 лет. 23 декабря ее доставили в отделение интенсивной терапии лос-анджелесской больницы после сердечного приступа, который случился у актрисы на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес.

В воскресенье, 25 декабря, мать Фишер актриса Дебби Рейнольдс сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось. «Если что-то изменится — мы об этом сообщим. Я благодарю вас за ваши молитвы и слава поддержки», — написала Рейнольдс на своей странице в Twitter.