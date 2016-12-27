Александр Ярошук: Формат отношений между Лукашенко и Путиным изменился 19 27.12.2016, 21:40

Если до этого времени времени правителю удавалось торговаться, то сейчас не та ситуация.

Лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук прокомментировал «Радыё Рацыя» «недолет» Александра Лукашенко на саммит в Россию.

Как известно, вчера в Санкт-Петербурге проходили саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ. В них принимали участие лидеры всех стран-участниц данных организаций, кроме Лукашенко.

Ранее в Москве также проходила 51-я сессия Парламентского собрания «cоюза» Беларуси и России. Председатель «палатки» Владимир Андрейченко выступил на мероприятии с жесткой критикой. «В Евразийском экономическом союзе не принимается важных решений, а сам союз превращается в политический проект», - заявил он.

- То, что белорусский правитель не поехал на саммит, это, на мой взгляд, очевидный демарш, давление на руководство России, чтобы те проблемы, которые в последнее время возникли, каким-то образом решались. Такие случаи уже в истории были и решались они в пользу Беларуси. Но, боюсь, что сейчас Кремль так легко не сдастся. Много причин говорят о том, что формат отношений изменился. И для всех нас это исключительно плохая новость, потому что ситуация сейчас имеет абсолютно непредсказуемый характер.

-К чему все-таки может привести этот демарш? Может быть, в скором времени вновь получим необходимые цены и объемы на российские нефть и газ?

- Я исхожу из более пессимистичного прогноза. Все имеет свое начало и свой конец. Если до этого времени белорусской стороне удавалось хорошо торговаться, то сейчас не та ситуация. И рано или поздно, но должен наступить момент, когда Москва примет решение, которое не будет удовлетворять официальный Минск. Хотя и говорят, что Беларусь для России чуть ли не последний союзник, надо понимать, что у Москвы свои меркантильные интересы. Никогда серьезного отношения к Беларуси в Кремле не было и не будет.