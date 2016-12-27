Украина возвращается в повестку путинской пропаганды 3 27.12.2016, 22:12

Операция в Сирии оборачивается кровавыми жертвами, поэтому в пропагандистскую повестку дня России возвращается Украина.

27 декабря московский суд признал Революцию достоинства государственным переворотом. Политический обозреватель Виталий Портников заявил изданию «Гордон», что считает это решение суда элементом пропаганды.

«Это очередной пропагандистский шаг российской власти. Им необходимо ввести Украину в пропагандистскую повестку дня. Операция в Сирии оборачивается кровавыми жертвами и не содействует росту рейтинга Владимира Путина. В отличие от действий в Крыму, сирийская кампания остается одним из самых непопулярных шагов в восприятии российского общества. Теперь в пропагандистскую повестку дня возвращается Украина», – отметил собеседник.

Он напомнил, что иск в московский суд подал бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.

«Очень смешна личность человека, подавшего иск. Олейник – не человек, который бежал из Украины на следующий день после Виктора Януковича, как многие другие соратники бывшего главы государства. Он оставался и активно работал в парламенте Украины после «государственного переворота» (по характеристике московского суда) и голосовал за те решения, которые сейчас объявлены следствием «государственного переворота». То есть истец Владимир Олейник – участник этого переворота. И он первый, кто должен быть взят под стражу в Дорогомиловском суде и привлечен к ответу за участие в государственном перевороте», – подчеркнул Портников.

По его мнению, районный суд Москвы не имеет никаких правовых оснований, чтобы давать характеристику политическим процессам в других государствах. Данное решение никак не повлияет на положение скрывающегося в России экс-президента Украины Виктора Януковича.

«В России Путин – суд всех инстанций. Если он решит выдать Украине Януковича, никто ему не помешает: Янукович будет в Киеве в течение трех часов. А если Верховный суд сам примет такое решение, то, скорее, сожгут этот суд вместе с судьями, чем выдадут Януковича. То, что нам кажется невозможным, в России возможно, потому что это страна тотального бесправия. Последние ростки права там были растоптаны 23 года назад», – сказал Портников.

27 декабря Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего нардепа-регионала Владимира Олейника о признании Революции достоинства «государственным переворотом». По словам судьи, «данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом».

Нардеп Владимир Олейник в Украине объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью и служебном подлоге при проведении голосования за так называемые законы 16 января, которые существенно ограничивали права граждан на мирные собрания и послужили поводом для эскалации столкновений на Майдане в январе–феврале 2014 года.