Белорусская музыка включена в немецкий рождественский календарь 27.12.2016, 22:25

В календарь вошли композиции «Троiцы», Akute, Brutto и многих других белорусских исполнителей.

Под «крышей» GFPS (Сообщества студенческих обменов в Центральной и Восточной Европе) уже в седьмой раз команда энтузиастов осуществляет примечательный музыкальный проект. Его замысел восходит к «рождественскому календарю», традиционной составляющей декабрьской праздничной атмосферы в Германии. «Музыкальный рождественский календарь GFPS» использует эту традицию в целях «взаимного обмена» между странами региона, речь идет о студенческом обмене между Германией, Польшей, Чехией и Беларусью, передает nn.by.

Таким образом Беларусь оказывается в той самой «Средней Европе», о которой в Беларуси в 90-х шли непрестанные разговоры.

Практически «обмен между культурами» происходит через презентацию музыкального видео. «Музыкальные конфеты» отбираются таким образом, чтобы через наиболее характерные образцы музыкального искусства и его визуального сопровождения представить творческое развитие той или иной страны.

«Музыкальный рождественский календарь» подразумевает активное участие всех пользователей: функционирование сайта опирается на предложения и комментирование, а также на последующее голосование интернет-сообщества. Каждый желающий в соответствующем разделе сайта может предлагать свои любимые видеоклипы.

Из белорусских групп в хит-парад на сайте чаще всего попадал, конечно же, «Ляпис Трубецкой», а в 2012-м клип «Принцесса» даже победил в хит-параде.

Другие группы из Беларуси — «Тройца», Akute, Ili-Ili, «Серебряная свадьба», «Час лайна», Rockerjoker, Pomidor/Off… Макс Корж тоже там есть, как и «Саня останется с нами». Полный архив календарей доступен на сайте.

Интенсивность обмена обеспечивается также краткими сведениями о презентуемых группа. Основные языки таких презентаций — немецкий и английский. Представленные характеристики сами по себе примечательны.

«Тройца» — как введение «в меланхоличный мир белорусской народной музыки».

«Час лайна» как социальная критика.

«Brutto» — как ностальгическое и зрелое исполнение опытных рок-музыкантов о партизанской и баррикадной борьбе (речь о клипе «12 обезьян»).

«Серебряная свадьба» — как веселая смесь французского шансона, диксиленда, кантри, русской народной музыки и латиноамериканских ритмов.

Повседневность и общительный характер белорусской провинции в клипах «Рэха».

И так далее.

Это все — про оригинальность культурных контекстов и национальных рамок, и суть такого рода проектов — напомнить о том, что нельзя свести национальную культуру к языку или потребительскому спросу, который, естественно, в разных странах также вызывает интерес.

Эта оригинальность несколько ускользает из сжатых описаний клипов и исполнителей. Но наблюдать за несомненными при таком формате усилиями — интересно и поучительно. Поймет ли немецкий читатель, почему «Час лайна» призывает голосовать за усы? Вероятнее всего, что не поймет. Также как и перевод «12 обезьян» на немецкий язык — очевидно, в целях экономии, — превращает платоновский «город Чевенгур» в немецкое «eine Stadt».