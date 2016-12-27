Диалог Медведева с Кобяковым попал в топ-10 мемов по версии Google 27.12.2016, 23:13

Мем авторства Медведева - «Русиано» - занимает седьмую позицию в рейтинге.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев стал автором двух мемов, вошедших в российский топ-10 за 2016 год по версии сервиса Google Trends, сообщает currenttime.tv.

Фраза «Денег нет, но вы держитесь» занимает вторую строчку списка. Эти слова Медведев произнес во время встречи с пенсионерами в Крыму в мае 2016 года. На вопрос об индексации пенсий глава российского правительства сказал, что «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь! Вам всего доброго и хорошего настроения».

В августе сообщалось, что в Кремле считают широкое распространение этой фразы признаком «заказной кампании» против Медведева, которую якобы «ведут претенденты на кресло премьера либо те, кто желает поражения единороссов на выборах».

Второй мем авторства Медведева — «Русиано» — занимает седьмую позицию. Переименовать кофе «американо» в «русиано» российский премьер предложил в середине ноября на церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

В разговоре Медведев отметил, что белорусские чиновники вели себя «исключительно конструктивно», на что глава правительства Беларуси Андрей Кобяков сказал, что ему в этом помог восточный кофе.

«Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем!», — сказал Медведев, обращаясь одному из участников заседания.

«Русиано», — предложил российский премьер.

После этого некоторые кафе, включая «Старбакс», откликнулись на предложение Медведева, и переименовали кофе. Кроме того, в Роспатент обратились три российские компании с заявкой на регистрацию товарного знака «Русиано». При этом компания «Айпэкс груп» намерена запатентовать название «Капуттино». В заявках оба слова упоминаются сразу в нескольких вариациях, в частности, товарные знаки написаны и кириллицей и латиницей.

Возглавляет топ-10 мемов по версии Google Trends слово «патимейкер», а замыкает — «мое увожение».

Список «Людей года» открывает избранный президент США Дональд Трамп, на втором месте — британский актер Алан Рикман, сыгравший профессора Снейпа в фильмах о Гарри Поттере. Рикман скончался 14 января 2016 года.

Google Trends — это сервис корпорации Google, основанный на поиске компании. Он показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.