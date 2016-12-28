Арсен Аваков: Агенты ФБР не участвуют в расследовании дела Шеремета 28.12.2016, 7:36

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ФОТО: МАКСИМ ПАБ/ТАСС

Министр внутренних дел Украины сообщил, что агенты Федерального бюро расследований США к делу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета не привлечены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии. Министра попросили ответить, работают ли представители ФБР в Украине по делу убийства журналиста Шеремета.

"Такие представители (агенты ФБР - УНИАН) не работают, и, как я уже говорил несколько недель назад, следующей новостью о расследовании дела Шеремета будет информация о его раскрытии. Никаких других новостей по этому вопросу мы не даем", - заявил Аваков.

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста.