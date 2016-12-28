На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро 1 28.12.2016, 7:39

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Кубинский парламент запретил использовать имя недавно скончавшегося Фиделя Кастро при названии улиц, наград или титулов.

Президент Кубы Рауль Кастро отметил, что его брат выступал против культа личности и этот закон соответствует его воле, сообщает BBC.

Фидель Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни.

1 января 1959 года Повстанческая армия под предводительством Кастро вошла в Гавану, а через некоторое время после смены власти он стал премьер-министром страны.

Кастро руководил Кубой почти пятьдесят лет, в 2008 году он передал полномочия брату Раулю.