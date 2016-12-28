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Более 180 машин стоят на границе с Польшей

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  • 28.12.2016, 7:44
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В международном автодорожном пункте пропуска "Брузги" 188 легковых автомобилей ожидают выезда из Беларуси.

Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По информации на 6.00 28 декабря, на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брузги" 188 легковых автомобилей ожидают выезда из Беларуси, в "Берестовице" в очереди находится 57 авто, а в пункте пропуска "Брест" - 40.

Очередей из грузовиков на белорусско-польской границе не зафиксировано.

На литовском направлении в пункте пропуска "Каменный лог" в очереди на выезд из Беларуси остаются 40 фур. В остальных пунктах пропуска на литовской, латвийской и украинской границе свободно: очередей нет или они незначительные.


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